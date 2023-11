Tecnologia Vai migrar o WhatsApp do Android para o iPhone? Veja 6 coisas que você precisa saber antes

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2023

Há diversas ações necessárias para a correta migração do WhatsApp no Android para o iPhone. (Foto: Reprodução)

Usuários do aplicativo WhatsApp na versão Android devem ficar atentos a algumas informações antes de fazer a migração dos dados do mensageiro para dispositivos iPhone (iOS).

O procedimento exige algumas ações prévias para que ocorra de forma correta, como conexão com Wi-Fi estável e única, aparelhos atualizados para as versões mais recentes dos sistemas e o download de aplicativo de transferência autorizado.

O mensageiro não é compatível com aplicativos de transferência utilizados para outras ações e o uso deles pode ocasionar até mesmo a perda completa dos dados do usuário.

A seguir, confira seis coisas indispensáveis sobre a migração do WhatsApp no Android para o iPhone.

*Versões muito antigas de Android e iOS não funcionam

O usuário que deseja transferir o WhatsApp do Android para iPhone precisa saber que a migração não será possível caso o sistema dos aparelhos sejam muito antigo. Os requisitos mínimos de atualização para celulares Android são a versão do Android 5 ou posterior, ou em casos do Android Lollipop, ter o SDK 21 ou posterior. Para celulares iPhone, é preciso ter o iOS 15 ou uma versão mais recente instalada. Além disso, o aparelho da Apple precisa ter sido reiniciado para condições de fábrica ou ser um dispositivo completamente novo.

* Os dois aparelhos precisam de Wi-Fi e fonte de energia

Ambos os dispositivos também precisam estar conectados à mesma rede Wi-Fi e a uma fonte de energia durante todo o processo para que não ocorra qualquer tipo de erro e, por sua vez, a perda de algum dado armazenado no WhatsApp. Caso não seja possível ter acesso a uma rede Wi-Fi no momento da transferência, ainda é possível ativar o hotspot do iPhone para conectar o aparelho Android.

* É necessário baixar outro app antes de migrar o WhatsApp

O procedimento de migração das informações do WhatsApp para iPhone exige o download do aplicativo Migrar para o iOS no aparelho Android. Dados como foto de perfil, conversas em grupo e privadas, histórico e mídias salvas no app precisam dessa aplicação para serem passados para o novo dispositivo de forma correta. A conexão entre os dois dispositivos é feita através de um código de confirmação informado pela aplicação para ser inserido no próprio celular Android.

Os dados transferidos não são armazenados na nuvem automaticamente

Outra informação importante para usuários do WhatsApp que queiram fazer a migração para celulares da Apple é que as informações transferidas não ficam armazenadas de forma automática na nuvem. Assim, é preciso realizar um backup no iCloud antes de dar início ao procedimento. Além disso, os dados presentes no aplicativo do aparelho antigo permanecem salvos nele.

* É necessário apagar os dados do aparelho antigo

Depois de encerrado o procedimento de transferência, os dados do WhatsApp permanecem salvos no Android, ainda que não seja possível enviar mensagens no mensageiro. Apenas o usuário pode decidir se deseja apagá-los ou não, pois o WhatsApp não tem acesso aos dados que já foram migrados.

* O histórico de chamadas e mensagens de pagamentos será perdido

Os usuários do WhatsApp precisam ficar cientes de que, após a a migração completa, não será possível ter acesso ao histórico de chamadas realizadas na versão Android além das mensagens de pagamento e o nome de exibição. Todos esses dados serão perdidos e não poderão ser recuperados posteriormente no aparelho iPhone.

