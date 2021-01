Verão Vai viajar com seu veículo neste verão? Veja algumas dicas de segurança

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

(Foto: Divulgação)

Pegar a estrada sem antes fazer uma boa revisão no veículo é um erro que muitos motoristas cometem, principalmente agora, durante o verão. O movimento nas estradas gaúchas aumenta e o que era pra ser uma viagem tranquila pode se tornar uma jornada perigosa, se não estiver com o veículo devidamente alinhado.

Diversas oficinas mecânicas oferecem os serviços básicos, de checagem de pneus, freios, suspensão, alinhamento e outros itens importantes para o funcionamento do carro. Mas alguns detalhes as vezes são esquecidos pelos motoristas. É o caso da palheta do limpador de para brisa. Uma peça de segurança fundamental para os viajantes que enfrentarem a chuva no caminho para o litoral.

“Então com essa alteração de temperatura que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul que é muito frio e muito quente, a paleta resseca muito. Na hora de usar, porque a gente só lembra da paleta quando chove, na hora de usar ela não limpa e a gente perde completamente a visibilidade”, explicou a gestora de mecânica Gabriela Koslowski.

