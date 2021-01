Verão Rodoviária de Porto Alegre registra queda no movimento nesta temporada de verão

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2021

Antes da pandemia, eram ofertados 640 horários diários saindo do terminal. Hoje, são apenas 290, já que a demanda não é mais a mesma. (Foto: Divulgação)

Um dos locais mais movimentados durante o verão porto-alegrense era, sem dúvidas, a rodoviária. Para fugir do calor, os moradores da cidade lotavam ônibus com destino ao litoral gaúcho. Mas a realidade já não é mais esta. A pandemia de Covid-19 diminuiu consideravelmente o fluxo do terminal rodoviário.

Nesta época do ano, passavam cerca de 20 mil pessoas diariamente. Hoje, apenas 6 mil. O movimento já esteve pior no início da pandemia, mas a recuperação está longe da ideal. “Estamos notando que está havendo já uma melhora, as pessoas estão começando a viajar de ônibus, mas ainda estamos longe do que era em tempos passados”, revelou o gerente da rodoviária de Porto Alegre, Jorge Rosa.

Antes da pandemia, eram ofertados 640 horários diários saindo do terminal. Hoje, são apenas 290, já que a demanda não é mais a mesma. “Estamos na expectativa que melhore, que as pessoas comecem a viajar mais de ônibus, mas não estamos prevendo um movimento extraordinário”, comentou Rosa.

