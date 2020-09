O Inter recebe o Ceará na noite desta quinta-feira (10), às 19h15 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em partida válida pela nona rodada do Brasileirão. Apesar de líder, o colorado viu seus adversários se aproximarem e agora precisará da vitória para abrir pelo menos três pontos de vantagem do segundo colocado, o Flamengo. Além disso, o time de Eduardo Coudet entra em campo após dois empates seguidos, 1 a 1 com o Palmeiras e 2 a 2 com o Bahia.

O Ceará é o 10º colocado da tabela, com 10 pontos. O vozão chega em Porto Alegre após uma derrota por 1 a 0 para o Santos, na última rodada. No campeonato, a equipe de Guto Ferreira possui três vitórias, um empate e quatro derrotas.