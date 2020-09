Inter Inter encaminha venda de Willian Pottker ao futebol turco

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Inter está muito próximo de vender o atacante William Pottker. O colorado recebeu propostas de clubes turcos pelo atacante e deve vendê-lo nos próximos dias. Um dos clubes, é o Trabzonspor. No entanto, as conversas esfriaram o destino do jogador dever ser outro clube do país. O contrato do atacante com o Inter é até maio de 2021 e o colorado tenta vender o jogador antes que ele assine um pré-contrato com outro clube, sem deixar valores no Beira-Rio.

A proposta dos turcos é de € 1 milhão (cerca de R$ 6 milhões). O Inter possui 70% do direito do jogador e fica com parte desse valor, cerca de € 700 mil (R$ 4,39 milhões na cotação atual).

Em 2017, o colorado comprou Pottker da Ponte Preta por €2 mi (R$6,5 mi na cotação da época) mais o empréstimo do volante Fernando Bob.

Atualmente, o atacante se recupera de uma lesão muscular, diagnosticada após a vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, sua última partida. Ele deve estar apto a atuar já a partir da próxima semana.

