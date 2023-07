Futebol Vale a pena ficar acordado? Veja lista de jogos alternativos da Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Mundial terá início no dia 20 de julho e a Seleção Brasileira vai em busca do título inédito, na despedida de Marta. (Foto: Thais Magalhães/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Copa do Mundo feminina está prestes a começar e os torcedores terão que lidar com um detalhe inusitado. Com a Austrália e Nova Zelândia sendo os países-sedes, os horários das partidas serão pela madrugada e manhã no Brasil. O Mundial terá início no dia 20 de julho e a Seleção Brasileira vai em busca do título inédito, na despedida de Marta.

Os Estados Unidos é a maior seleção feminina da história, com quatro títulos, tendo vencido as duas últimas edições. A Alemanha não fica para trás, com duas conquistas, tendo, inclusive, vencido o bicampeonato diante do Brasil, em 2007.

Apesar de bons jogos, principalmente destas seleções e do Brasil, o Mundial Feminino também traz algumas partidas que não terão tanta procura pelo público.

Jogos alternativos

Confira alguns dos jogos alternativos para você assistir (horários de Brasília):

1ª Rodada

– 21/07/2023 (02h00):- Filipinas x Suíça;

– 22/07/2023 (04h00): Zâmbia x Japão; (09h00): Dinamarca x China.

2ª Rodada

– 25/07/2023 (02h30): Nova Zelândia x Filipinas;

– 28/07/2023 (08h00): China x Haiti;

– 30/07/2023 (01h30): Coreia do Sul x Marrocos.

3ª Rodada

– 30/07/2023 (04h00): Noruega x Filipinas;

– 31/07/2023 (04h00): Croácia x Zâmbia; (07h00): Irlanda x Nigéria.

Reta final

A Seleção Brasileira chega a Brisbane, nesta terça-feira (18), para a reta final da Copa do Mundo Feminina. Pela primeira vez no Mundial, as seleções contarão com uma sede fixa na primeira fase da competição. A delegação ficará concentrada no Best Western North Lakes Hotel e fará os treinamentos no Moreton Bay Central Sports Complex.

A delegação deixará Brisbane um dia antes dos jogos da primeira fase e voltará no dia seguinte às partidas. A exceção será o duelo contra a França, quando a Canarinho não precisará viajar já que será disputado no estádio de Brisbane.

Em caso de classificação para as oitavas de final, a Canarinho não contará com sede fixa, logo, fará os deslocamentos para as cidades-sedes dos jogos eliminatórios. Neste caso, dependerá do chaveamento das próximas rodadas. As informações são do site Lance e da CBF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/vale-a-pena-ficar-acordado-veja-lista-de-jogos-alternativos-da-copa-do-mundo-feminina/

Vale a pena ficar acordado? Veja lista de jogos alternativos da Copa do Mundo Feminina

2023-07-14