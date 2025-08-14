Economia “Vamos enviar até o fim de agosto projeto que dará gás de cozinha de graça para os mais pobres”, diz Lula

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

A meta do novo programa é beneficiar 17 milhões de famílias. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nessa quinta-feira (14), que o governo vai enviar até o final de agosto o novo desenho do vale-gás, a fim de oferecer gás de cozinha gratuito às famílias mais pobres. A declaração foi feita durante entrega de títulos de regularização fundiária em Brasília Teimosa, no Recife (PE).

O lançamento do novo desenho estava previsto para o dia 5 de agosto; mas, no dia 1º, o Ministério de Minas e Energia (MME) informou que o evento seria adiado.

A meta do novo programa é beneficiar 17 milhões de famílias. Pela medida provisória (MP) que será publicada, as distribuidoras têm o compromisso de fazer o programa ser ofertado em todos os municípios através de suas revendas e aqueles independentes.

No evento, Lula também afirmou que o projeto que isenta do Imposto de Renda (IR) de quem ganha até R$ 5 mil deve ser votado até o fim de agosto. Ele voltou a dizer que pretende criar uma linha de crédito para reformas de moradias.

Pacientes do SUS

Em outra frente, Lula e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitaram na tarde dessa quinta-feira o Hospital Ariano Suassuna, em Recife (PE), para acompanhar o início de uma medida pioneira do programa Agora Tem Especialistas. Em parceria com a prefeitura da capital pernambucana, o Governo Federal está realizando, na unidade hospitalar, os primeiros atendimentos de pacientes do SUS por uma operadora de plano de saúde.

O Ariano Suassuna faz parte do complexo hospitalar da Hapvida, considerada a maior operadora de planos de saúde da América Latina. Oito pacientes começam nesta semana a fazer exames e cirurgias na unidade. “Nós tínhamos uma obsessão com esse negócio do Agora Tem Especialistas. Essa conversa nós tivemos em 2012 sobre o Mais Médicos e eu falei: ‘Padilha, eu acho que o pessoal está precisando de mais especialistas do que mais médicos’”, lembrou o presidente.

“O pobre ia ao médico, pegava a receita e não tinha dinheiro para comprar remédio. Guardava a receita, morria e a receita ia junto com o caixão. Então nós criamos o programa Farmácia Popular e resolvemos o problema dos remédios, com 41 medicamentos de uso contínuo de graça. Quando o Padilha chegou na Saúde, eu só pedi uma coisa: mais especialistas. Nós precisamos diminuir o tempo de espera. Então estou feliz e parabenizando vocês da rede pública e privada”, disse Lula.

“Ligaram perguntando se eu queria fazer a cirurgia e, em três dias, eu já estava no hospital, operado e aliviado. Fiquei surpreso com a rapidez, o cuidado e a atenção de todo mundo. Essa parceria do SUS com os hospitais privados é uma oportunidade que muda vidas”, afirmou Lindemberg Xavier da Silva, 42 anos, motorista de aplicativo, um dos atendidos no hospital pernambucano.

É a primeira vez que o Governo Federal mobiliza a estrutura dos planos de saúde para levar mais atendimento à população pelo SUS. “Essa é a novidade do Agora Tem Especialistas: a gente vai permitir que hospitais privados como esse, onde só entra quem tem plano de saúde, recebam pacientes pelo SUS. Pessoas que estão esperando na fila do SUS e, graças ao programa, vão ser chamadas pela secretaria estadual ou municipal e poderão fazer a cirurgia no hospital público ou no hospital privado que está abrindo as portas para elas”, explicou o ministro Alexandre Padilha.

