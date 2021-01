Rio Grande do Sul “Vamos iniciar ainda hoje a vacinação no Rio Grande do Sul”, afirma o governador Eduardo Leite

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2021

Leite (D) recebeu doses da CoronaVac do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no aeroporto de Guarulhos Foto: Reprodução/Twitter Leite (D) recebeu doses da CoronaVac do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no aeroporto de Guarulhos. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

“Vamos iniciar ainda hoje a vacinação no Rio Grande do Sul! O ministro [da Saúde, Eduardo Pazuello] autorizou anteciparmos o início da campanha”, afirmou o governador Eduardo Leite, na manhã desta segunda-feira (18).

“Já estamos com a logística pronta para iniciar o envio [das doses da vacina] para todas as 18 regiões de saúde [do Estado]”, disse Leite. A distribuição da CoronaVac a todos os Estados brasileiros começou na manhã desta segunda.

Uma cerimônia com a presença de governadores e do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no aeroporto de Guarulhos (SP), marcou o início do transporte do imunizante.

“Um dos dias mais aguardados pelos brasileiros! O ministro da Saúde começou a distribuição a todos os Estados da vacina contra a Covid-19, e estou em São Paulo para receber, em nome dos gaúchos, as primeiras 341 mil doses que serão destinadas ao RS”, declarou o governador gaúcho na solenidade.

