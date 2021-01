Em cerimônia em São Paulo, o ministro deu início à distribuição das doses da CoronaVac, vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, para os demais Estados do País.

“A todas as famílias das vítimas, recebam a nossa solidariedade, é muito difícil perder alguém que amamos. Está dado o primeiro passo para a maior campanha de vacinação do mundo”, afirmou o ministro.

As caixas com o imunizante saíram do centro de distribuição de logística do Ministério da Saúde em Guarulhos (SP). O evento, que contou com a presença de alguns governadores, não teve a participação de João Doria. O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, representou o Estado na solenidade.