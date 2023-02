Política “Vamos tirar granada do bolso de servidores”, diz o ministro da Fazenda em evento sobre reajuste salarial

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

Ministro da Fazenda prometeu atendimento maior a servidores públicos e manter aberta mesa de negociação salarial da categoria Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Ministro da Fazenda prometeu atendimento maior a servidores públicos e manter aberta mesa de negociação salarial da categoria Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou durante evento nesta terça-feira (07) que pretende “tirar a granada do bolso” dos servidores públicos para negociação de um reajuste salarial da categoria.

A declaração faz referência a fala do ex-ministro da Economia Paulo Guedes, que disse em 2020 que o governo havia colocado “a granada no bolso do inimigo” ao aprovar durante a pandemia um congelamento salarial para as carreiras do funcionalismo.

“Eu sou servidor público estadual, sou professor na Universidade de São Paulo, e sei o que é ficar anos sem nenhum tipo de atendimento, sem nenhum tipo de consideração. Pior do que isso, é ser demonizado por aqueles que deveriam estar cuidando da sociedade e daqueles que cuidam da sociedade. Então, o objetivo é tirar a granada do bolso de vocês”, disse.

O ex-prefeito de São Paulo, agora à frente da Fazenda, participou nesta manhã da reabertura da Mesa Nacional de Negociação Permanente, promovida pelo Ministério da Gestão e da Inovação, que reuniu entidades sindicais do funcionalismo público em busca de uma reajuste salarial para os servidores.

“Nós vamos construir essa mesa, vai ser permanente este diálogo”, concluiu o ministro, antes de deixar o evento para participar da reunião de gestores da rede de atendimento da Caixa. Também participaram da mesa de negociação permanente nesta manhã os ministros Rui Costa, Simone Tebet, Carlos Lupi, Esther Dweck e Luiz Marinho.

