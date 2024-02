Política “Vamos trabalhar juntos”, diz Antony Blinken após reunião com Lula no Planalto

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Na saída do encontro, Blinken afirmou que os dois países estão trabalhando juntos de forma bilateral. Foto: Divulgação/PR Na saída do encontro, Blinken afirmou que os dois países estão trabalhando juntos de forma bilateral. (Foto: Divulgação/PR) Foto: Divulgação/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quarta-feira (21), no Palácio do Planalto, com o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken. O encontro durou 1h50min. Na saída do encontro, Blinken afirmou que os dois países estão trabalhando juntos de forma bilateral e global e afirmou ser grato pela “amizade” com o Brasil.

“Foi uma ótima reunião, estou muito grato ao presidente pelo seu tempo. Foi uma ótima reunião e Estados Unidos e Brasil estão fazendo importantes coisas juntos. Estamos trabalhando juntos bilateralmente, regionalmente, globalmente. É uma parceria importante e somos gratos pela amizade”, afirmou na saída do Palácio do Planalto.

“Vamos trabalhar juntos”, diz Antony Blinken após reunião com Lula no Planalto.

O Palácio do Planalto ainda não informou oficialmente os temas discutidos no encontro. A embaixada dos Estados Unidos, no entanto, antecipou que seriam tratados assuntos bilaterais e globais, como o apoio do país à presidência do Brasil no G20. Esta é a primeira visita de Blinken como secretário de Estado ao país. Neste ano, os países celebram 200 anos de relações diplomáticas.

O encontro ocorre em meio a uma crise diplomática com Israel, aliado de Washington, após o presidente brasileiro comparar a guerra em Gaza ao Holocausto. O governo brasileiro avalia ter dado uma resposta à altura das “provocações” feitas ao presidente por autoridades israelenses e, de acordo com interlocutores do chanceler brasileiro, Mauro Vieira, a ordem agora é não tomar novas medidas que possam escalar a crise diplomática.

A diplomacia brasileira decidiu priorizar a reunião de chanceleres do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, que acontece, nesta quarta-feira, no Rio. O Brasil vai defender a reforma dos organismos internacionais, com ênfase para o Conselho de Segurança da ONU.

Blinken chegou a Brasília na noite de terça-feira para o início de uma viagem que também o levará à Argentina. O secretário de Estado também participará de uma reunião de ministros das Relações Exteriores do G20, entre quarta e quinta-feira, no Rio de Janeiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/vamos-trabalhar-juntos-diz-antony-blinken-apos-reuniao-com-lula-no-planalto/

“Vamos trabalhar juntos”, diz Antony Blinken após reunião com Lula no Planalto

2024-02-21