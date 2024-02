Porto Alegre Abertas as inscrições para curso gratuito de auxiliar de cozinha em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2024

Jovens com idades entre 18 e 24 anos podem se inscrever até o dia 1º de março. Foto: Reprodução Jovens com idades entre 18 e 24 anos podem se inscrever até o dia 1º de março. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Auxiliar de Cozinha em Porto Alegre. A qualificação é promovida pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS).

Jovens com idades entre 18 e 24 anos podem se inscrever até o dia 1º de março, por meio do preenchimento do formulário online – https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSd_4eKocKK_BCoOIMrADEMD3OpsB8oR7ElfyIg3TDAj6YHB1g/viewform?pli=1.

Com carga horária de 80 horas/aula e três meses de duração, o curso conta com 60 vagas. A qualificação abordará os seguintes conteúdos: desenvolvimento pessoal e social (atendimento ao público/postura profissional), ambientação/mercado de trabalho/história da gastronomia, Anvisa/higiene pessoal e no trabalho, apresentação de móveis e utensílios, mise-em-place, cortes, métodos de cocção, molhos base e emulsões, terminologia culinária/acompanhamentos/guarnições/equilíbrio, menus e cardápios/critérios de elaboração.

O processo de seleção dos participantes envolve entrevistas coletivas e individuais, que ocorrerão de 4 a 15 de março. A lista dos selecionados para a efetivação da matrícula será divulgada no dia 22 de março e as aulas iniciarão, no dia 25 de março, em Porto Alegre. O curso oferece benefícios como vale-transporte, lanche, uniforme, cesta básica/assiduidade e certificado.

2024-02-21