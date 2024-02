Brasil Governo determina que presídios federais façam revistas diárias em celas e reforcem estruturas

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2024

A medida acontece quase uma semana após dois presos fugirem da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A medida acontece quase uma semana após dois presos fugirem da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Justiça determinou que todos os presídios federais do País adotem com urgência uma série de medidas para reforçar a segurança nas unidades, como fazer revistas diárias em todas as celas e reforçar as estruturas de todas as luminárias.

A medida acontece quase uma semana após dois presos fugirem da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento fugiram do presídio na madrugada da última quarta (14).

Eles respondem por crimes como homicídio, roubo, latrocínio, tráfico de drogas e organização criminosa —são membros do Comando Vermelho.

Conforme a investigação, os presos fugiram após removerem a luminária da cela, ampliar o vão que dá acesso ao sistema de manutenção do presídio (shaft) e subir para o telhado, por onde conseguiram chegar ao exterior do edifício. A partir deste ponto, chegaram ao alambrado e, com um alicate que era usado nas obras do presídio, cortaram as grades e deixaram a penitenciária.

Medidas determinadas pelo Ministério da Justiça

– Fazer revistas diárias em todas as celas, pátios de sol e parlatórios nas cinco Penitenciárias Federais, reportando via relatório a Diretoria responsável;

– Implementar rondas externas;

– Realizar todos os esforços necessários para substituir imediatamente as câmeras de segurança que não estiverem funcionando e/ou com especificações não recomendadas para a especificidade das Unidades Penais Federais;

– Reforçar a estrutura das luminárias existentes no interior das celas, de forma que impossibilite ou dificulte a sua retirada pelos internos;

– Instalar grades/brises nas saídas para o shaft como alternativa para a falta de laje;

– Aumentar o nível de atenção em todos os postos de serviço;

– Reforço de pessoal nas Penitenciárias Federais, com mobilização de Policiais Penais da sede, se necessário, assim como a suspensão das missões dos servidores lotados nas penitenciárias em atuação na sede;

– Instalar refletores em pontos estratégicos;

– Trocar imediatamente todas as lâmpadas e luminárias em mau funcionamento, bem como instalar nos locais de baixa luminosidade, desde que não prejudique o adequado monitoramento;

A medida tem como objetivo a produção de um laudo técnico de inspeção predial de todas as estruturas existentes. Veja abaixo:

Segurança estrutural;

Segurança contra incêndio;

Segurança no uso e na operação;

Habitabilidade;

Sustentabilidade;

Sistema de segurança contra incêndio;

Instalações hidráulicas e sanitárias;

Sistemas estruturais;

Instalações elétricas de baixa e média tensão;

Sistema de ventilação e refrigeração;

Estação de tratamento de esgoto, etc.) juntamente à equipe de engenharia e à Assessoria de Gestão de Riscos e Assuntos Estratégicos do Gabinete

