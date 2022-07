Saúde Varíola dos macacos: casos da doença em homens gays e bissexuais sobem e preocupam autoridades

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2022

A Organização Mundial da Saúde declarou que a varíola dos macacos agora é considerada emergência de saúde global; mais de 16 mil casos da doença já foram confirmados em 75 países. (Foto: EBC)

A varíola dos macacos é transmitida pelo contato com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados. Qualquer pessoa, independente do gênero ou idade, pode ser contaminada. Mas, agora, autoridades de saúde estão preocupadas com o número de pessoas LGBT que contraíram a doença.

Na última semana, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA contabilizava 1.972 casos prováveis ​​ou confirmados da doença no país. As autoridades dos Estados Unidos afirmaram que a maioria das pessoas afetadas relatou algum nível de atividade sexual. Isso não significa que o vírus seja sexualmente transmissível, mas as autoridades dizem que isso mostra que o contato físico prolongado é uma das principais maneiras pelas quais a varíola dos macacos está se espalhando.

Essa é uma tendência que já vem sendo observada em outros países nas últimas semanas. Segundo destacou a BBC, no começo de junho, 86% dos infectados da Inglaterra vivem em Londres, e apenas dois são mulheres. A maioria tem entre 20 e 49 anos.

No momento, o risco é baixo, de acordo com o CDC, mas especialistas em saúde pública dizem que ainda há medidas que as pessoas podem adotar para se proteger, especialmente se estiver no grupo de pessoas de maior risco. Esse conjunto inclui homens gays e bissexuais, particularmente aqueles que tiveram múltiplos parceiros sexuais nas últimas semanas em uma área com casos conhecidos de varíola dos macacos.

Sintomas

Os sintomas geralmente começam dentro de três semanas após a exposição ao vírus da varíola dos macacos e duram de duas a quatro semanas. O vírus normalmente desencadeia uma erupção cutânea com lesões que podem ser extremamente dolorosas. A dor pode ser suficiente para levar algumas pessoas ao hospital, mas em casos raros.

A erupção geralmente começa no rosto e se espalha para outras partes do corpo, diz o CDC. Algumas pessoas também podem ter febre no início.

Uma pessoa com a doença pode transmitir o vírus a outras pessoas a qualquer momento até que a erupção tenha cicatrizado, e uma nova camada de pele cubra a área afetada.

O vírus é transmitido principalmente através do contato físico próximo, pele a pele, mas também pode se espalhar através de objetos como lençóis ou toalhas que podem ter sido usados ​​por alguém com varíola dos macacos, bem como por meio de interações rosto a rosto, como beijos.

Algumas diferenças

O último surto parece um pouco diferente, de acordo com o Dr. Demetre Daskalakis, diretor da Divisão de Prevenção do HIV/AIDS do CDC. A doença não é considerada uma doença sexualmente transmissível, mas a maioria das pessoas que contraíram nos EUA recentemente relataram algum nível de atividade sexual.

“Algumas pessoas tiveram erupções cutâneas em todo o corpo ou em diferentes partes do corpo, mas há muitas que apresentam lesões genitais e anais como sua primeira indicação de doença”, disse Daskalakis.

Os cientistas ainda estão estudando como a varíola dos macacos está se espalhando neste surto, mas dizem que as pessoas não parecem estar ficando doentes depois de passar por alguém ou dar-lhes um abraço.

Em vez disso, o contato mais longo parece ser responsável pela maioria dos casos agora. “Se você me perguntar quanto tempo é ‘longo’, não posso responder a essa pergunta, mas parece que é possível que isso não esteja sendo transmitido por um encontro breve”, disse Daskalaskis.

Em espaços fechados, como saunas ou clubes de sexo, onde geralmente há contato anônimo com vários parceiros, há uma probabilidade maior de espalhar a varíola, diz o CDC.

Os pesquisadores também estão investigando se o vírus pode ser transmitido por alguém que não apresenta sintomas ou por meio de sêmen, fluidos vaginais e matéria fecal, de acordo com o CDC.

O Centro diz que usar camisinha pode ajudar, mas sozinha provavelmente não protegerá contra a propagação da varíola. No entanto, a agência ainda enfatiza que os preservativos podem prevenir outras infecções sexualmente transmissíveis.

“Acho que o mais importante é que é bom ter consciência e algum nível de preocupação com algumas dessas coisas, mas não é paralisia”, afirma Daskalakis. “Realisticamente falando, o contato pele a pele de qualquer variedade teoricamente pode transmitir a doença”.

