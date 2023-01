Saúde Varizes: têm cura? Subir escada piora? Creme trata? Veja mitos sobre elas

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











As varizes não têm cura já que são uma predisposição genética e tendem a piorar com a idade. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Algumas vezes, um problema que pode parecer apenas estético, sem grandes consequências para a saúde, se não for devidamente tratado, pode, sim, levar a quadros muito graves e de difícil tratamento. Esse é o caso das varizes que podem evoluir e provocar doenças sérias.

Segundo dados da SBACV (Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular): A prevalência de varizes na população geral brasileira é de 38%; Entre os homens, 30%, e entre as mulheres, 45%, levando em consideração todas as faixas etárias; Quanto mais idoso maior a prevalência: 70% das pessoas acima dos 70 anos podem ter varizes; Os maiores fatores de risco são predisposição familiar, ser mulher, idade, obesidade e número de gestações.

O que são varizes e vasinhos?

Variz é uma veia que dilatou e perdeu sua função de drenar o sangue nas pernas. São divididas em microvarizes, varizes colaterais ou reticulares (mais calibrosas) e varizes tronculares, em geral englobando as safenas. Os vasinhos são o que chamamos de aranhas vasculares ou telangiectasias. Elas são arroxeadas e menores. Essas estão entre a derme e a epiderme

Varizes afetam também outras regiões, como: Esôfago – varizes esofagianas, frequentes em pacientes com cirrose hepática; Região do reto –hemorroidas; Bolsa testicular ou escroto – varicocele. Também podem surgir após uma trombose em áreas como o membro superior e até na região do colo.

1. Varizes têm cura?

Mito. As varizes não têm cura já que são uma predisposição genética e tendem a piorar com a idade. Novas varizes aparecem de acordo com nosso processo de envelhecimento.

2. Depilação quente ou fria produz novas varizes?

Mito. As ceras frias e quentes não causam varizes nem vasinhos nas pernas. As varizes são veias dilatadas na camada subcutânea e os vasinhos ocorrem dentro da camada da pele.

3. Subir escada faz com que as varizes aumentem?

Mito. Subir e descer escadas promove ativação do retorno venoso. Portanto, é o contrário: exercitar as pernas melhora e minimiza os sintomas de quem tem varizes.

4. Cremes tratam varizes?

Mito. Cremes para tratamento de varizes não funcionam, pois não conseguem ultrapassar a pele e agir na parede do vaso. Existem cremes que funcionam como maquiagem e são usados para disfarçar ou cobrir estes pequenos vasos para ir a uma festa com um vestido mais curto ou usando uma bermuda. Saem logo após o banho. Existem outros cremes que podem ser prescritos por médicos vasculares, para dar alívio e conforto, mas não curam e nem diminuem as veias doentes.

5. Musculação dá varizes?

Mito. Como qualquer atividade física, a musculação é benéfica para o aparelho circulatório. Na musculação, o que acontece é uma hipertrofia muscular e esse músculo que fica com o volume aumentado, vai precisar de uma maior nutrição que é dada pelas artérias.

6. Salto alto produz varizes?

Mito. O salto alto usado por um tempo prolongado pode contribuir com má postura, algum problema de coluna ou até alterar a musculatura da panturrilha, mas ele não determina o aparecimento de varizes.

Complicações podem ser graves

Os tratamentos podem ser injetáveis ou a laser. A decisão de qual ou quais tratamentos fazer depende de uma análise criteriosa do especialista. Dependendo do tipo de varizes a serem tratadas, o médico pode prescrever um ou mais tratamentos.

Alguns tratamentos são cobertos pelo SUS ou por planos de saúde. Os especialistas advertem: é preciso estar sempre atento aos sintomas ou desconfortos que podem surgir nos membros inferiores e o recomendado é se consultar com o angiologista pelo menos uma vez ao ano.

Apesar de não ser uma regra, para evitar problemas vasculares é importante um acompanhamento precoce, além de manter hábitos de vida saudáveis, evitar fatores de risco como cigarro, hormônios, sedentarismo e procurar se hidratar de forma correta diariamente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde