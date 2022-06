Mundo Vaticano divulga usos de fundo do papa de 46,9 milhões de euros

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2022

Objetivo do fundo é ajudar na administração da Igreja Católica, e ele é formado pela arrecadação em dioceses ao redor do mundo uma vez por ano Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Vaticano, em uma aparente tentativa de aumentar a confiança dos fiéis em como suas contribuições de caridade ao papa Francisco são usadas, divulgou nesta quinta-feira (16) a primeira divulgação detalhada de seu principal fundo.

O fundo Peter’s Pence, cujo objetivo é ajudar o papa a administrar a Igreja, é constituído por uma arrecadação feita em dioceses católicas romanas ao redor do mundo uma vez por ano, contribuições individuais e heranças e legados.

De acordo com o balanço para 2021, as contribuições foram de 46,9 milhões de euros. Em comparação com os números divulgados anteriormente, a arrecadação caiu 15% em relação a 2020, que por sua vez recuou 18% ante 2019. Entre 2015 e 2019, a redução foi de 23%.

O ministro da Economia do Vaticano, padre Antonio Guerrero, disse que a queda em 2020-2021 se deveu, pelo menos em parte, à pandemia de Covid-19, quando muitas igrejas foram fechadas.

Muitos católicos, no entanto, dizem que pararam de contribuir por causa dos escândalos financeiros do Vaticano, como o que envolveu a compra de um prédio em Londres. Esse investimento está no centro de um julgamento de corrupção em andamento.

Quando o Vaticano divulgou alguns de seus números gerais em 2020, os mais detalhados de todos os tempos, Guerrero disse que as finanças do Vaticano tinham que ser uma “casa de vidro”, acrescentando que os fiéis têm o “direito de saber como usamos os recursos”. Os desembolsos do fundo totalizaram 65,3 milhões de euros, deixando um déficit de 18,4 milhões de euros que foi coberto por outras receitas do Vaticano.

Significativamente, a divulgação pela primeira vez detalhou como o dinheiro foi gasto. Cerca de 55,5 milhões de euros foram usados ​​para ajudar a custear os custos dos departamentos do Vaticano, suas embaixadas em todo o mundo, sua estrutura de comunicação e ajudar as igrejas locais.

Cerca de 10 milhões de euros do Peter’s Pence foram destinados a 157 projetos de assistência direta, incluindo aqueles para ajudar os pobres, crianças, idosos e vítimas de desastres naturais e guerra. A maioria dos projetos estava na África e na Ásia.

A divulgação forneceu detalhes de alguns dos projetos de assistência direta, como a construção de um prédio para jovens no Haiti e outro para acabar com a exploração sexual online e o tráfico de crianças nas Filipinas. As mudanças na transparência em relação ao Peter’s Pence resultaram de um decreto do papa Francisco em dezembro de 2020.

