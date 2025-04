Mundo Vaticano não confirma presença de papa Francisco em celebrações de Páscoa

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Participação do pontífice em eventos da Semana Santa também é incerta Foto: Reprodução de TV Participação do pontífice em eventos da Semana Santa também é incerta (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Igreja Católica inicia a semana mais movimentada do ano no domingo (13), com a contagem regressiva para a Páscoa, enquanto o papa Francisco permanece sem fazer aparições ao público, após ficar internado tratando uma pneumonia dupla por mais de um mês, não está claro se ele participará das celebrações.

Os médicos prescreveram ao pontífice de 88 anos, dois meses de repouso para permitir que seu corpo se recupere totalmente, o que significa que ele pode passar grande parte ou toda a Semana Santa sem aparecer ao público.

“Esta certamente será uma Semana Santa muito diferente para o papa e para os fiéis católicos”, disse Anna Rowlands, acadêmica católica da Universidade de Durham, na Inglaterra.

“O quase silêncio do papa… poderia intensificar o significado de partes da semana para muitos”, afirmou ela. A Semana Santa marca o momento em que cristãos lembram o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo.

Normalmente, Francisco presidiria pelo menos oito cerimônias no Vaticano durante a Semana Santa, culminando com a missa do Domingo de Páscoa, quando dezenas de milhares de pessoas se reúnem na Praça de São Pedro para celebrar o dia em que acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos.

Autoridades do Vaticano ainda não têm certeza se o pontífice, que chegou perto da morte no hospital, poderá tentar fazer breves aparições ou participar de alguns dos eventos por meio de um link de vídeo.

O Reverendo Bruce Morrill, padre jesuíta e acadêmico da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, disse que a “perseverança e transparência do papa em sua enfermidade traz uma nova pungência” ao feriado.

“Pode ser que as pessoas obtenham força e inspiração de um tipo diferente com a presença limitada do papa nos serviços da Semana Santa deste ano”, afirmou ele. Francisco, pontífice desde 2013, apareceu em público apenas uma vez desde que recebeu alta em 23 de março, depois de uma estadia de 38 dias no hospital, fazendo uma breve aparição surpresa para saudar multidões no Vaticano em 6 de abril.

O papa passou apenas alguns minutos na Praça de São Pedro e falou apenas algumas palavras com uma voz frágil. Sua possível participação em eventos durante a Semana Santa será determinada evento por evento, informou a assessoria de imprensa do Vaticano na terça-feira (08).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/vaticano-nao-confirma-presenca-de-papa-francisco-em-celebracoes-de-pascoa/

Vaticano não confirma presença de papa Francisco em celebrações de Páscoa

2025-04-10