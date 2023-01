Mundo Vaticano prepara velório do Papa Bento XVI

1 de janeiro de 2023

Espera-se que milhares de fiéis passem pelo local durante os três dias de velório. (Foto: Manuel Cohen/Reprodução)

O Papa Francisco rezou uma missa na Basílica de São Pedro neste domingo (1º) enquanto o corpo do Papa Bento XVI, que morreu no sábado (31), estava sendo preparado para três dias de exibição pública na mesma igreja a partir de segunda-feira (2). O funeral de Bento XVI será na praça de São Pedro, liderado por Francisco na manhã de quinta-feira (5). O rito será simples, disse o Vaticano, de acordo com os desejos de Bento XVI.

A Basílica de São Pedro, onde Francisco presidiu uma missa de Ano Novo no meio da manhã, receberá o caixão de Bento XVI a partir de segunda-feira. Espera-se que milhares de fiéis passem pelo local durante os três dias de velório.

O Vaticano divulgou as primeiras imagens do falecido Bento XVI, mostrando-o deitado na capela do mosteiro onde morreu. Ele estava vestido com uma mitra, o chapéu de um bispo e uma vestimenta vermelha semelhante a um manto. Um rosário foi colocado em sua mão. Atrás dele estava o altar da capela e uma árvore de Natal decorada.

Homenagem

O Papa Francisco rezou pela passagem de seu antecessor e novamente expressou gratidão por uma vida inteira de serviço à Igreja.

“Hoje confiamos à nossa Santíssima Mãe o nosso amado Papa Emérito Bento XVI, para que o acompanhe na sua passagem deste mundo para Deus”, disse Francisco.

Mais tarde, ele fez mais comentários sobre o pontífice aposentado quando ofereceu saudações de Ano Novo a milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro.

Referindo-se a Maria, Francisco disse que “nestas horas, invocamos a sua intercessão, em particular pelo Papa Emérito Bento XVI, que, ontem de manhã, deixou este mundo”.

“Vamos unir todos, com um só coração e uma só alma, dando graças a Deus pelo dom deste fiel servo do Evangelho e da Igreja”, disse Francisco.

Nos últimos anos, Francisco saudou a impressionante decisão de Bento XVI de se tornar o primeiro papa a renunciar em 600 anos e deixou claro que consideraria tal passo como uma opção para si mesmo.

Homilia

Francisco, de 86 anos, parecia cansado e sentou-se com a cabeça abaixada no início da missa do primeiro dia do ano, que tradicionalmente tem ênfase na esperança e na paz.

Atormentado por dores no joelho, o Papa chegou à basílica em uma cadeira de rodas, antes de tomar seu lugar em uma cadeira para a missa, que estava sendo celebrada pelo secretário de Estado do Vaticano.

Francisco, que repetidamente denunciou a guerra na Ucrânia e sua devastação, lembrou aqueles que são vítimas da guerra, passando as férias de fim de ano na escuridão, no frio e no medo.

“No início deste ano, precisamos de esperança, assim como a Terra precisa de chuva”, disse Francisco em sua homilia.

Ao se dirigir aos fiéis na Praça de São Pedro, Francisco citou a guerra “intolerável” na Ucrânia, que começou em fevereiro do ano passado com os ataques e a invasão da Rússia, e em outros lugares do mundo.

No entanto, disse Francisco, “não percamos a esperança” de que a paz prevaleça.

