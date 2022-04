Brasil Vazamento de dados de clientes do McDonald’s no Brasil inclui e-mail, CPF e telefone

18 de abril de 2022

"A Arcos Dorados repudia esta atividade criminosa e trabalha continuamente para reforçar as medidas de proteção dos dados pessoais dos seus clientes", disse o comunicado. Foto: Divulgação A Arcos Dorados repudia esta atividade criminosa e trabalha continuamente para reforçar as medidas de proteção dos dados pessoais dos seus clientes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Clientes do McDonald’s receberam um e-mail no domingo (17) avisando que alguns de seus dados podem ter sido expostos. Na lista, estão nome, estado civil, endereço, e-mail, CPF e número de telefone.

Segundo a mensagem, a vulnerabilidade aconteceu porque um dos prestadores de serviços do McDonald’s “sofreu um incidente que permitiu o acesso não autorizado a dados pessoais de alguns de nossos clientes”.

A companhia ressalta que dados sensíveis não foram expostos. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), esta classificação é dada àqueles que revelam informações raciais, étnicas, religiosas, filosóficas, políticas, genéticas, biométricas, de saúde ou de vida sexual.

O McDonald’s disponibilizou os e-mails do seu SAC (sac@sacmcdonlads.com.br) e de um setor dedicado à LGPD (privacidade.lgpd@br.mcd.com) para quem tiver dúvidas.

Por meio de nota, a empresa informou que “a Arcos Dorados, empresa que opera os restaurantes McDonald’s na América Latina e Caribe, esclarece que um dos nossos prestadores de serviços sofreu um incidente, que permitiu o acesso não autorizado a dados pessoais não sensíveis de alguns clientes da rede no Brasil”. E continua: “Ao tomarmos conhecimento do ocorrido, adotamos as medidas cabíveis, bem como comunicamos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANDP) e os clientes possivelmente impactados. A Arcos Dorados repudia esta atividade criminosa e trabalha continuamente para reforçar as medidas de proteção dos dados pessoais dos seus clientes. Lamentamos a situação e disponibilizamos canais de comunicação para esclarecer quaisquer dúvidas dos consumidores”.

Não é o primeiro incidente de segurança envolvendo o McDonald’s de que se tem notícia. Em 2019, o site The Hack revelou que uma prestadora de serviços deixou expostos mais de 2,3 milhões de registros sensíveis da rede de restaurantes, sendo mais de 1 milhão de informações pessoais de funcionários.

A investigação da ANPD vai apurar a responsabilidade do McDonald’s no episódio.

