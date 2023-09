Economia Veja 11 dicas para economizar na conta de luz, mesmo usando ar-condicionado

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Manutenção em dia é uma das medidas que podem evitar que o aparelho seja o grande vilão da temporada. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com as temperaturas batendo recorde a cada dia em grande parte do País, com cerca de 4º acima da média na primavera, já começou a corrida às lojas para garantir um aparelho de ar-condicionado. As vendas dispararam e os preços começam a subir. Segundo pesquisa de distribuidoras de energia, o aparelho é responsável por quase 45% no consumo doméstico e comercial nessa época do ano, sendo quase sempre o vilão da temporada.

O engenheiro David Gurevitz, especializado em conservação de energia e manutenção predial e diretor da empresa Delphi, explica que é preciso garantir a manutenção em dia e, em muitos casos, a melhor providência é trocar o equipamento antigo por um modelo mais moderno, do tipo inverter, o que pode garantir uma economia de energia elétrica de até 80%.

“A lavagem das serpentinas de evaporadores e condensadores dos aparelhos já pode reduzir bastante o consumo, melhorando o rendimento dos aparelhos.”

David explica que os modelos inverter são capazes de atingir a temperatura desejada rapidamente e mantê-la constante com pouca oscilação de energia, garantindo um maior conforto ambiente.

“Acaba aquela situação habitual de passar a noite entre o quente e o frio. O retorno do investimento feito com o novo aparelho pode ser obtido em apenas seis meses. Em alguns casos, com o uso diário, esse prazo pode ser ainda menor, até o fim do verão.”

Mas nem sempre é preciso ter um aparelho de grande capacidade para garantir uma temperatura agradável. David afirma que se o ambiente tem até 12 metros quadrados, basta um modelo de baixa capacidade.

Confira 11 dicas para utilizar bem o aparelho de ar-condicionado e reduzir a conta de luz:

* Limpe o filtro do ar-condicionado uma vez por mês. A sujeira impede a circulação do ar e força o aparelho a trabalhar mais. Basta retirar o filtro e lavar com água corrente. Em locais com muita exposição à poeira, a higienização deve ser feita quinzenalmente.

* Regule o termostato adequadamente.

* Verifique se a quantidade de BTUs é a recomendada para o tamanho do ambiente.

* Confira se o aparelho tem o selo Procel de consumo, que identifica para cada equipamento em qual faixa de consumo ele se situa, numa escala que vai de A (o que menos consome) até E (o que mais consome).

* Na hora de substituir, prefira sempre os modelos split inverter ao invés dos de janela.

* Mantenha portas e janelas bem fechadas e vedadas, enquanto o aparelho estiver ligado. É importante evitar a entrada de ar externo no local que está sendo refrigerado para não forçar o aparelho.

* Evite a entrada de calor de insolação desnecessária no ambiente. Utilize filmes para refletir e isolar termicamente os vidros. Quanto menos calor entrar, menos o ar-condicionado necessitará funcionar.

* Não se esqueça de mandar o aparelho para manutenção pelo menos uma vez por ano, providenciando a lavagem completa das serpentinas do ar-condicionado; geralmente não sabemos fazer a limpeza da parte interna. Por isso, contrate um serviço especializado.

* Não instale o aparelho em lugares quentes, próximo de equipamentos elétricos ou na incidência do sol. Isso faz com que trabalhe mais.

* Deixe o ar-condicionado sempre desligado quando você se ausentar do ambiente por muito tempo.

* Desligue o aparelho quando for varrer o cômodo, para que o pó não seja absorvido pelo equipamento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/veja-11-dicas-para-economizar-na-conta-de-luz-mesmo-usando-ar-condicionado/

Veja 11 dicas para economizar na conta de luz, mesmo usando ar-condicionado

2023-09-25