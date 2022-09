Economia Veja 6 dicas para economizar energia elétrica

12 de setembro de 2022

Economizar energia é uma necessidade importante para o dia a dia dos brasileiros. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Saber como economizar energia elétrica é uma necessidade importante para o dia a dia dos brasileiros. Com tantos objetos em casa e mudanças fora do controle dos cidadãos, vale a pena conferir essas 6 dicas para desafogar as contas e chegar ao fim do mês um pouco mais tranquilo.

Confira a seguir as sugestões que ajudam a economizar:

1) Use o chuveiro conscientemente — O chuveiro é um dos aparelhos que mais consomem energia nas residências, especialmente no período do inverno, onde o uso de água quente é maior em todos os estados. Sempre que possível, utilize o chuveiro no “modo verão”, temperaturas mais baixas.

Além disso, lembre-se de fechar a torneira corretamente ao terminar, e entre ao usar shampoo, condicionador e sabonete, mantenha o chuveiro desligado. Essas pequenas ações conseguem ajudar a economizar ao decorrer dos dias. 2) Desligar aparelhos que não estão em uso — É comum deixarmos aparelhos ligados, ou em stand by, quando não usamos. Alguns exemplos são: televisão, roteadores e computadores. Acontece que mesmo sem usar, eles permanecem consumindo energia, então desligá-los é importante para economizar energia. Além disso, é importante saber quais aparelhos consomem mais energia, ajudando a definir quais podem, ou devem, serem desligados após o uso para ter economia ao fim do mês. 3) Uso de apps para acompanhar o consumo — Seu celular pode ser um belo aliado para ajudar a economizar energia, como o Aneel Consumidor, criado pela Agência Nacional, que ajuda os cidadãos. Além dele, confira outros aplicativos que permitem ficar de olho no consumo elétrico. O uso de apps é interessante, pois permite entender o consumo e ter acesso a outras informações educativas importantes para o uso consciente da energia elétrica no país. 4) Prefira eletrodomésticos com selo Procel A — Se pensa em trocar, e deseja economizar, com o próximo eletrodoméstico, a melhor opção é buscar produtos com o Selo Procel de Economia de Energia, ou simplesmente Procel A. Isso garante que o produto tenha o mínimo impacto, possível, e ajuda a economizar. O selo sempre é encontrado colado no produto ou na embalagem do produto, sendo bastante visível para todos os consumidores encontrarem a informação. 5) Energia Solar — Se morar em casa, e pode investir, adotar tetos solares pode trazer grande economia de energia. Além disso, o impacto ambiental é muito menor do que energia produzida pelo homem. Para saber mais detalhes, confira o que é energia solar e seus impactos. 6) Investir em iluminação — Outra opção para economizar é trocar as luzes de sua casa ou apartamento para lâmpadas LED. Dependendo de quantos watts a lâmpada de LED tiver, a economia pode chegar até 60%, segundo a ENEL. Além disso, tons claros de iluminação poupam um pouco mais de energia. Sempre bom lembrar que: ao sair de um cômodo, desligue a luz. No entanto, por vezes você pode sair de casa tendo esquecido de desligar a iluminação de um cômodo, por isso, se puder, deixar sua casa inteligente permite que desligue e controle a luz a distância.

