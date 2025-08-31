Segunda-feira, 01 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Tecnologia Veja a lista de celulares que WhatsApp vai parar de funcionar a partir deste mês

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

Aplicativo não estará mais disponível em vários modelos mais antigos. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp se tornou um dos aplicativos mais utilizados no mundo nos últimos anos. Com mais de 2,7 bilhões de usuários ativos em todo o mundo, é o aplicativo de mensagens instantâneas mais popular entre os usuários de dispositivos móveis.

Anualmente, a empresa atualiza seu sistema para oferecer novas melhorias que atendem à necessidade de maior segurança e compatibilidade com novos recursos. Por padrão, o suporte para alguns dispositivos com sistemas operacionais mais antigos é descontinuado.

O número exato de usuários afetados ainda não foi revelado, mas o anúncio gerou preocupação entre aqueles que ainda possuem dispositivos da geração anterior. O que se sabe é que as mudanças entrarão em vigor em 1º de setembro de 2025.

A lista completa abrange modelos com um padrão claro: todos são telefones lançados há mais de oito ou nove anos. Esses dispositivos, embora populares no passado, agora apresentam limitações de memória, processador e compatibilidade que os impedem de executar os recursos mais recentes dos aplicativos.

A lista inclui telefones com versões mais antigas, e entre eles estão os seguintes dispositivos.

Dispositivos Android afetados (Android 5.0 ou anterior):

• Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2.
• LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini.
• Motorola: Moto G (1ª geração), Droid Razr HD.
• Huawei: Ascend D2.
• Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.
• HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601.

Dispositivos Apple afetados (iOS 12 ou anterior):
• iPhone 5.
• iPhone 5c.
• iPhone SE (1ª geração).
• iPhone 6 (se não tiver sido atualizado além do iOS 12).

Esses dispositivos não recebem mais atualizações oficiais, o que os torna difíceis de operar, e não contam com segurança digital eficaz, dificultando a proteção aprimorada contra golpes ou ataques cibernéticos. Isso significa que, se o telefone não receber mais atualizações de software do fabricante, provavelmente também será excluído do WhatsApp. Portanto, a Meta recomenda verificar a versão do sistema operacional nas configurações do dispositivo para confirmar se ele continuará funcionando.

Sistema operacional

Como verificar o sistema operacional do seu celular

• Abra o aplicativo “Configurações” do seu telefone.
• Procure a opção “Sobre o telefone” ou “Informações do dispositivo”.
• Verifique a versão do Android ou iOS instalada para ver se é compatível.
• Você pode verificar se consegue atualizar a versão acessando o app “Configurações”. Para isso, acesse “Sistema” e selecione “Atualização do Sistema”.

Se o modelo do seu celular estiver na lista de aparelhos que perderão o suporte, isso não significa que o acesso ao WhatsApp será cortado imediatamente. Em alguns casos, o aplicativo continuará funcionando por um tempo, mas sem atualizações ou patches de segurança, o que aumenta o risco de falhas.

A primeira recomendação é fazer backup das suas conversas. Para isso, usuários do Android podem ativar o backup do Google Drive no menu “Ajustes”, na seção “Conversas”. No iPhone, o caminho é semelhante: pelos “Ajustes”, vá até a seção “Conversas”, onde você pode acessar “Backup” e selecionar “Fazer backup no iCloud”. Dessa forma, se você trocar de aparelho, poderá restaurar todo o seu histórico de conversas pelo aplicativo.

tecnologia

Escola troca professores por inteligência artificial e tem só 2 horas de aula por dia; mensalidades partem de R$ 18 mil
