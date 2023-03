Notícias Veja a lista de parlamentares convidados por Lula para viagem à China

Por Redação O Sul | 18 de março de 2023

Comitiva conta com 39 parlamentares da base e da oposição. (Foto: Ag. Câmara)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou 39 parlamentares para integrar sua comitiva na viagem que fará à China no dia 24. Entre os nomes, estão os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, cinco parlamentares do PT e até mesmo representantes de partidos de oposição, como o PP e o PSDB.

Ao todo, a lista tem 27 deputados e 12 senadores, sendo convidados os integrantes da frente parlamentar Brasil-China e lideranças do governo nas Casas. Do PP foram chamados Fausto Pinato (PP-SP), que é presidente da frente Brasil/China, e Eduardo da Fonte (PP-PE). Do PSDB o convidado é Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP).

Do PT, os nomes são os deputados federais Carlos Zarattini (PT-SP) e Vander Loubet (PT-MS), que também integram a Frente Parlamentar Brasil/China; Zeca Dirceu (PT-PR), líder do partido na Câmara; José Guimarães (PT-CE), que é líder do governo na Casa, e o senador Jaques Wagner (PT-BA). Há ainda na lista parlamentares de legendas do Centrão, como Fábio Macedo (Podemos-MA), que é líder do partido, e Fred Costa (Patriota-MG), que está à frente do Patriota na Câmara.

A comitiva presidencial será composta ainda por um grupo de 88 empresários do agronegócio. Entre os integrantes estão os irmãos Wesley e Joesley Batista, do Grupo J&F, que chegaram a firmar um acordo de delação premiada durante a Lava-Jato. Também estão na lista da comitiva Kleverson Scheffer, filho de Erai Maggi, que representará o grupo Maggi, um dos maiores exportadores de soja do mundo. A comitiva terá ainda líderes da Marfrig e Bayer. O governo não vai pagar a viagem dos empresários, que terão que bancar seus próprios gastos.

Confira abaixo a lista dos parlamentares convidados:

Senadores

Rodrigo Pacheco (PSD-MG)

Renan Calheiros (MDB-AL)

Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

Vanderlan Cardoso (PSD-GO)

Jaques Wagner (PT-BA)

Eliziane Gama (PSD-MA)

Jussara Lima (PSD-PI)

Deputados

Arthur Lira (PP-AL)

Fausto Pinato (PP-SP)

Carlos Zarattini (PT-SP)

Vander Loubet (PT-MS)

Luiz Fernando Faria (PSD-MG)

Gutemberg Reis (MDB-RJ)

Zeca Dirceu (PT-PR)

Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL)

José Guimarães (PT-CE)

Alex Manente (Cidadania-SP)

André Figueiredo (PDT-CE)

Fábio Macedo (Podemos-MA)

Fred Costa (Patriota-MG)

Jandira Feghali (PCdoB-RJ)

Luís Tibé (Avante-MG)

Daniel Almeida (PCdoB-BA)

Túlio Gadêlha (Rede-PE)

Eduardo da Fonte (PP-PE)

Júlio César (PSD-PI)

Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP)

