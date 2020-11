Rio Grande do Sul Saiba quem são os vereadores eleitos em Porto Alegre para os próximos quatro anos

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Legislativo municipal renovará 19 de seus 36 parlamentares. (Foto: Divulgação/CMPA)

Além de prefeitos, as eleições deste domingo (15) definiram os vereadores para a próxima legislatura (2021-2024) em todo o País. Em Porto Alegre, os 36 assentos da Câmara de Vereadores. A lista inclui 19 parlamentares que conquistaram novo mandato de forma consecutiva – com isso, a renovação nas cadeiras do Legislativo municipal da capital gaúcha é de mais de 50%.

Dentre os cinco mais votados para vereador, três são filiados ao Psol, incluindo Karen Santos, que obteve nas urnas um segundo mandato, sob o status de campeã da preferência do eleitorado, seguida na segunda posição pelo correligionário Pedro Ruas. O partido contará, ainda, com um quarto integrante.

Lista completa

Confira a lista completa, reproduzida a seguir em ordem decrescente, com os nomes, partidos e desempenhos de cada escolhido nas urnas da Capital.

– Felipe Camozzato (Novo): 2,25% (14,279) – reeleito;

– Matheus Gomes (Psol): 1,55% (9.869); – José Freitas (Republicanos): 0,93% (5.929) – reeleito; – Alvoni Medina (Republicanos): 0,90% (5.720) – reeleito; – Leonel Radde (PT): 0,88% (5.611); – Mauro Zacher (PDT): 0,87% (5.520) – reeleito; – Laura Sito (PT): 0,85% (5.390); – Bruna Rodrigues (PCdoB): 0,84% (5.366); – Psicóloga Tanise Sabino (PTB): 0,82% (5.205); – Jonas Reis (PT): 0,81% (5.133); – Roberto Robaina (Psol): 0,80% (5.105) – reeleito; – Kaka D’ávila (PSDB): 0,80% (5.101); – Mauro Pinheiro (PL): 0,78% (4.947) – reeleito; – Fernanda Barth (PRTB): 0,77% (4.909); – Alexandre Bobadra (PSL): 0,74% (4.703); – Moisés Barboza “Maluco do Bem” (PSDB): 0,74% (4.703); – Aldacir Oliboni (PT): 0,73% (4.612) – reeleito; – Ramiro Rosário (PSDB): 0,70% (4.471) – reeleito; – Mônica Leal (PP): 0,65% (4.140) – reeleita; – Cláudia Araújo (PSD): 0,64% (4.071) – reeleita; – Marcio Bins Ely (PDT): 0,63% (4.002) – reeleito; – Jesse Sangalli (Cidadania): 0,6% (3.814); – Daiana Santos (PCdoB): 0,58% (3.715); – Airto Ferronato (PSB): 0,58% (3.684) – reeleito; – Mariana Pimentel (Novo): 0,57% (3.637); – Cassiá Carpes (PP): 0,55% (3.492) – reeleito; – Cezar Schirmer (MDB): 0,55% (3.484); – Giovane Byl (PTB): 0,54% (3.440); – Gilson Padeiro (PSDB): 0,54% (3.404); – Hamilton Sossmeier (PTB): 0,52% (3.299) – reeleito; – Idenir Cecchim (MDB): 0,49% (3.110) – reeleito; – Lourdes Sprenger (MDB): 0,4% (2.522) – reeleita; – Claudio Janta (Solidariedade): 0,38% (2.394) – reeleito. Composição partidária Pela configuração agora definida, a Câmara da capital gaúcha será composta pelos seguintes partidos e cadeiras: – Psol: 4; – PT: 4; – PSDB: 4; – MDB: 3; – PTB: 3; – PCdoB: 2; – Republicanos: 2; –PDT: 2; – PP: 2; – Novo: 2; – DEM: 1; – Solidariedade: 1; – Cidadania: 1; – PSL: 1; – PSB: 1; – PRTB: 1; – PSD: 1; – PL: 1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul