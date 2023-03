Futebol Veja cinco possíveis substitutos de Carlo Ancelotti no Real Madrid caso ele assuma a Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 26 de março de 2023

O presidente da CBF admitiu que o técnico Carlo Ancelotti seria a escolha óbvia para assumir a Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução)

Há rumores de que Carlo Ancelotti possa deixar o Real Madrid no final da temporada europeia para treinar a Seleção Brasileira, o que fez com que o clube espanhol já começasse a pensar em um possível substituto nos bastidores.

De acordo com o El Confidencial, cinco nomes fazem parte de uma lista elaborada pelo presidente Florentino Pérez.

Zinedine Zidane, que está sem clube desde a sua segunda passagem pelo Real em 2021, é uma opção, assim como Raúl González, atualmente no Real Madrid Castilla, e Xabi Alonso, que treina o Bayer Leverkusen na Alemanha.

A lista também inclui Julian Nagelsmann, recentemente demitido do Bayern de Munique, e Mauricio Pochettino, que está sem clube após deixar o Paris Saint-Germain em 2022. No entanto, tudo isso ainda é especulação, já que não se sabe se Ancelotti realmente aceitará o convite da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Escolha óbvia

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, admitiu que o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, seria a escolha óbvia para assumir a Seleção Brasileira se o italiano estiver disponível no final da temporada europeia. Em entrevista à agência Reuters, Rodrigues reconheceu que o treinador de 63 anos era seu principal alvo e o favorito de todos para comandar o Brasil, após o técnico Tite deixar o cargo ao fim do seu contrato depois da eliminação brasileira da Copa do Mundo de 2022 pela Croácia nas quartas de final.

“Ancelotti é unanimemente respeitado entre os jogadores. Não apenas Ronaldo Fenômeno ou Vinicius Junior, mas todos que jogaram sob o seu comando. Eu o admiro muito pela honestidade na forma como trabalha e pela constância do seu trabalho. Não precisa de apresentações. É mesmo um treinador top, que tem várias conquistas e esperamos que possa ter ainda mais”, disse o dirigente brasileiro.

Assunto principal

O técnico italiano, quatro vezes campeão da Champions League (duas com o Milan e duas com o Real Madrid) foi um dos principais temas de conversa esta semana durante a preparação da seleção para o amistoso contra o Marrocos, o primeiro da seleção após a Copa, com vários jogadores como Vinicius Jr, Ederson, Rodrygo e Casemiro elogiando o italiano. Segundo Rodrigues, a febre de Ancelotti já pegou no Brasil também.

“Ancelotti não é apenas o favorito dos jogadores, mas também dos torcedores. Em todos os lugares que vou no Brasil, em todos os estádios, ele é o primeiro nome que os torcedores me perguntam”, disse Rodrigues. “Eles falam dele de forma muito carinhosa, em reconhecimento a um trabalho exemplar que tem feito em sua carreira. Vamos ter fé em Deus, esperar o momento oportuno e vamos ver se conseguimos na busca do novo técnico da seleção brasileira” completou.

