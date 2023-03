Futebol Ex-técnico diz que Ronaldo saiu do Real Madrid ao chegar aos 94 quilos por gostar de “farra”

Por Redação O Sul | 26 de março de 2023

O jogador vestiu a camisa do clube catalão de 2002 a 2007. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O ex-técnico do Real Madrid, Fabio Capello, voltou a alfinetar Ronaldo Fenômeno pelo seu tempo no time. O jogador vestiu a camisa do clube catalão de 2002 a 2007, posteriormente vendido ao Milan, onde ficou por um ano e meio.

“Foi a sorte do Madrid quando o expulsaram”, diz Capello em evento do jornal espanhol Marca, realizado neste sábado (25).

“Ele pesava 94 quilos. Falei com ele e disse: ‘Quando você ganhou a Copa do Mundo com o Brasil no Japão e Coreia, quanto você pesava?’, e ele disse 84 kg. Com 94 ele não podia jogar. Tinha que emagrecer, mas não emagreceu”.

“Gostava muito da noite, das mulheres… Com ele, muitos jogadores foram para esse caminho”, completou o ex-técnico, que afirmou ter dito ao presidente do time da época a vendê-lo.

“Berlusconi [presidente do Milan] também me ligou, e eu disse ‘não contrate’, mas no dia seguinte Ronaldo estava no Milan”.

Capello conta a história com frequência, e Ronaldo já rebateu o ex-técnico em atendimento à imprensa feito em 2020. “Não me negava a reduzir peso, recusei a me pesar. Tivemos pequenos problemas mas nos acertamos. Foi um dos melhores treinadores da história e nossos problemas foram solucionados”, afirmou o ex-jogador.

“Capello é um grande amigo, o problema é que ele queria me pesar todos os dias e eu tinha problema com isso”, contou.

Evento

O Sports Summit São Paulo 2023 confirmou a presença de Ronaldo Fenômeno, dono da SAF do Cruzeiro, no evento que será realizado em São Paulo, entre os dias 25 e 27 de abril, no Pavilhão do Pacaembu. Também já confirmaram presença executivos da Conmebol, La Liga, FIFA, UFC, COB e Serie A.

Em 2022, Ronaldo se tornou oficialmente proprietário e gestor da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro. No mesmo ano, com o novo modelo de negócio, a Raposa subiu para a elite do futebol brasileiro. Hoje, o Cruzeiro ainda continua em processo de reestruturação, após diversas polêmicas extracampo terem prejudicado o time na década passada.

Acionista majoritário da SAF do clube mineiro, Ronaldo vem implantando profundas mudanças em setores do clube, guiado por uma gestão mais eficiente. Antes do Cruzeiro, o ex-jogador, em 2018, já tinha comprado a maioria das ações do Real Valladolid, o que lhe deu o controle do time espanhol. Além das relações com os clubes adquiridos, o executivo também tem vários empreendimentos na área de marketing esportivo e entretenimento.

Com tanta experiência, no Sports Summit, Ronaldo participará do painel “Análise comparativa dos mercados brasileiro e europeu”, que debaterá sobre perspectivas para o mercado de futebol nacional e os modelos de SAFs, usando como base modelos de sucesso na Europa. Além disso, junto com Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, Ronaldo explicará a situação atual do clube mineiro. O painel também terá a presença dos advogados Júlio Senn e Javier Ferrero, ambos fundadores da Senn, Ferrero, Asociados, escritório especializado em direito desportivo. As informações são da CNN e do site Lance.

