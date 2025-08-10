Economia Veja como a direita global reagiu ao tarifaço do companheiro Trump

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2025

Primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, classificou as tarifas como “uma escolha equivocada”. (Foto: Reprodução)

“Obrigado, presidente Donald J. Trump”. Foi assim que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reagiu, em julho, à tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Apesar do componente político ser particular às sanções determinadas ao Brasil, a reação de expoentes da direita mundial ao tarifaço foi diferente, sendo capaz de unir nomes como o presidente da França, Emmanuel Macron, e sua principal rival, Marine Le Pen, líder da extrema-direita francesa, na defesa dos interesses nacionais.

Ao redor do mundo, países governados por aliados de Trump — e, mesmo assim, alvo de tarifas — reagiram de forma crítica e pragmática em busca de defender seus respectivos interesses. Dos moderados aos mais radicais, a direita empreendeu discursos nacionalistas, focados na tentativa de buscar negociações justas.

O presidente americano anunciou na última semana a elevação das tarifas também para 50% aos produtos da Índia. Mesmo alinhado ideologicamente com Trump, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, afirmou que seu país “jamais abrirá mão do bem-estar de seus agricultores, do setor de laticínios e dos pescadores”.

União Europeia

No final de julho, a União Europeia e os Estados Unidos chegaram a um acordo comercial após meses de negociações. A tratativa fixou uma tarifa de 15% sobre a maioria das importações europeias, incluindo automóveis. Segundo Le Pen, o acordo concluído por Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, é “um fiasco político, econômico e moral”. Antes, ela defendeu o protecionismo francês nas negociações e chegou a definir as tarifas como “uma abordagem brutal” por parte de Trump.

Ainda em abril, quando os EUA anunciaram a ação contra o bloco, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, classificou as tarifas como “uma escolha equivocada”. Líder de um governo de coalizão, a premiê chamou Trump de “corajoso, franco e determinado”, mas afirmou que ambos defendem seus lados: “eu disse a ele, como a qualquer outro parceiro, que a Itália sempre busca os interesses comuns, mas que deixa claro que a prioridade é o interesse nacional”, disse Meloni.

Alice Weidel, líder do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD), definiu a medida americana como “um veneno para o livre comércio”. Próxima de Trump, no entanto, a legenda adotou um tom mais cauteloso: por um lado, houve discursos compreensíveis com as “negociações forçadas”; por outro, houve preocupação com os impactos econômicos na indústria.

O chanceler Friedrich Merz, líder da União Democrata Cristã, definiu as tarifas como uma “ameaça direta à economia exportadora alemã” e chegou a buscar reuniões comerciais diretas com os Estados Unidos, principal parceiro comercial do país. Do mesmo partido de Ursula von der Leyen, Merz declarou “não estar satisfeito” com os resultados do acordo europeu, mas afirmou ser “impossível conseguir mais”.

Na esteira da AfD, o partido de extrema-direita Vox, da Espanha, instruiu que seus membros não criticassem Trump, embora o presidente da legenda, Santiago Abascal, tenha sido contra as tarifas, conforme o jornal “El País”. Ainda em abril, o secretário-geral do grupo no Congresso classificou as taxas como “uma péssima notícia”. “Qualquer medida, nacional ou internacional, que prejudique a indústria e os trabalhadores espanhóis será contestada pelo Vox”, disse José María Figaredo.

Abascal, que compareceu à posse de Trump, conta com forte apoio entre os agricultores, um dos segmentos mais atingidos pelas tarifas. Seguindo a tendência pragmática, ele culpou o presidente de esquerda Pedro Sánchez pelas tratativas econômicas, e poupou o presidente americano de críticas públicas.

Morde e Assopra

Um dos principais apoiadores de Trump e expoente da extrema-direita mundial, o presidente da Hungria, Viktor Orbán, não poupou críticas pelo desequilíbrio no tratado com os EUA, e afirmou que o atual arranjo “não é um acordo”.

Mesmo a Argentina, governada por Javier Milei, aliado incondicional de Trump, precisou negociar por meses as suas tarifas — e conseguiu ficar com as menores taxas, de 10%. Apesar dos elogios recíprocos, a abordagem durante as rodadas de negociações também foi pragmática, e Milei ainda busca tratados mais vantajosos, como um acordo de livre comércio.

Para Daniela Costanzo, pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), mesmo líderes como Orbán e Meloni, apesar da cautela, defenderam seu bloco contra as tarifas. A especialista acredita que a postura pode fazer com esses mandatários passem por esse período sem grandes fissuras, diferente do Brasil.

“Esses líderes foram nacionalistas nessa questão. Nós (brasileiros) só vimos posições entreguistas aqui por enquanto”, critica.

