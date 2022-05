Brasil Veja como conseguir o número do recibo do Imposto de Renda declarado anteriormente

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2022

Há quatro possibilidades para obter esta numeração. (Foto: Agência Brasil)

Uma das perguntas recorrentes na hora de fazer a declaração do Imposto de Renda é: Como conseguir o número do recibo do Imposto de Renda do ano anterior? E este número de 12 dígitos, mesmo não sendo obrigatório para a declaração original, é necessário para o caso de fazer a retificação da declaração. Portanto, é bom ter ele salvo em algum lugar ou impresso.

E para conseguir resgatar o número do recibo do Imposto de Renda, o contribuinte tem quatro alternativas: no computador ou nos dispositivos móveis (celular ou tablet) usado para enviar a declaração; no portal e-Cac da Rceita Federal; pela conta Gov.br com níveis Prata ou Ouro, ou nas unidades da Receita Federal mediante agendamento.

1. No Computador ou dispositivo móvel – Se a declaração foi gravada e enviada por um computador, a informação está gravada na pasta “C:\Arquivos de Programas\Programas SRF\IRPF\Gravadas”, criada no ano em que o contribuinte declarou. Nesse caso, para imprimir o recibo, o contribuinte deve acessar estes dados pelo próprio programa da Receita do ano em questão, clicando em “Declaração”, “Imprimir” e depois em “Recibo”.

Importante dizer que o recibo fica salvo no programa correspondente ao do ano que a declaração foi enviada. Se você quiser o recibo do ano passado 2021, ano base 2020, terá de ir ao programa usado para enviar a declaração daquele ano.

2. Portal e-Cac da Receita Federal – Se o computador ou celular que você usou para enviar a declaração foi formatado ou não existe mais, não entre em pânico. Basta is ao portal e-Cac (Centro Virtual de Atendimento ao Contibuinte) para pegar o número do recibo. Lá o contribuinte deve informar o CPF, o código de acesso válido por dois anos e a senha.

Se você não tem ou não lembra seu código de acesso terá de solicitar outro acessando a página do código de acesso (pessoa física) pelo site da Receita – www.receita.fazenda.gov.br. Depois siga os seguintes passos:

– Informe o seu CPF;

– Informe sua data de nascimento;

– Preencha o campo anti-robô e clique em Avançar;

– Preencha o números dos recibos de entrega das Declarações do Imposto de Renda apresentadas nos 2 (dois) últimos anos;

– Crie uma senha,

– Clique em Gerar código.

Aqui reside o problema. Para conseguir um novo código de acesso ao e-Cac será preciso informar os dois últimos recibos de declaração do Imposto de Renda. Neste caso, terá de buscar outra das alternativas listadas nesta reportagem.

3. Conta Gov.br níveis Prata ou Ouro – Outra forma é pela conta Gov.br. Neste caso, é preciso ter acesso nível prata ou ouro para ter acesso às informações. Acessando o e-Cac com a conta gov.br de nível Prata ou Ouro, o contribuinte deve clicar em “Meu Imposto de Renda” e serviço “Cópia do Recibo de Entrega”.

Todo cidadão começa com acesso nível Bronze na conta Gov.br e para conseguir aumentar o nível para Prata ou Ourto será necessário fazer o reconhecimento facial pelo celular ou tablet ou acessar o Gov.br com validação de dados bancários de um dos bancos credenciados.

4. Nas Unidades da Receita Federal – Caso você não consiga recuperar o recibo da declaração de Imposto de Renda do ano anterior em seu computador ou dispositivo móvel ou não tenha um código de acesso já gerado para tentar obter o recibo e-CAC, nem tenha acesso nível Prata ou Ouro na conta Gov.br, a única forma de resgatá-lo é comparecer à unidade de atendimento da Receita Federal mais perto de você.

Para isso é preciso fazer agendamento prévio e no dia e data agendados, levar um “pen drive” para salvar a informação. Caso não tenha, poderá pedir a impressão do documento na unidade da Receita Federal, mas isso pode ter um custo.

