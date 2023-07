Economia Veja como fica o imposto sobre herança, carros, barcos e imóveis

Texto que irá ao Senado trata de tributação sobre consumo. (Foto: Freepik)

A reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados vai alterar a vida de todo brasileiro com mudanças na tributação de operações comuns, do pagamento de taxas como IPTU (de imóveis) e IPVA (que agora terá de ser recolhido também no caso de bens como lanchas e jatinhos) até transações que envolvam heranças e doações.

O texto aprovado pelos deputados, e que agora vai ser analisado pelo Senado, trata basicamente dos impostos sobre o consumo. Um outro projeto, prometido pelo governo para este semestre, deve propor alterações para a tributação da renda, como o IR.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que alterou o sistema tributário acaba com os impostos federais IPI, PIS e Cofins, o estadual ICMS e o municipal ISS. No lugar deles, vão passar a vigorar dois IVAs, o Imposto sobre Valor Agregado. Um é a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que vai substituir os tributos federais, enquanto o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) unificará ICMS e ISS.

A proposta também criou o Imposto Seletivo, que vai incidir sobre itens considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente.

