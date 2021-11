Economia Veja dez dicas para evitar roubadas na Black Friday

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2021

A Black Friday vem atraindo cada vez mais consumidores interessados em ofertas, especialmente nas compras pela internet. (Foto: Reprodução)

A Black Friday – uma das datas mais esperadas pelo varejo – vem atraindo cada vez mais consumidores interessados em ofertas, especialmente nas compras pela internet. O evento deste ano está marcado para o próximo dia 26, a última sexta-feira do mês, mas as lojas virtuais já começaram a divulgar descontos nos preços de seus produtos. A aproximação da data, porém, acendeu o sinal de alerta para a possibilidade de aumento do número de fraudes e das tentativas de golpes. As ações mais comuns, alertam especialistas, são a criação de páginas falsas que simulam e-commerce, promoções fraudulentas e perfis falsos em redes sociais.

De acordo com a ClearSale, empresa especializada em soluções antifraude, essas práticas devem crescer 52% na Black Friday de 2021. Em quantidade de tentativas, em 2020, houve 22.467 pedidos fraudulentos, sendo 9.822 no dia 26 e 12.645 no dia 27. Já para 2021, a estimativa é que o e-commerce registre 34.089 pedidos fraudulentos, sendo 14.834 no dia 25 e 19.255 no dia 26.

“Nosso estudo mostra que as fraudes vão representar 0,88% dos pedidos no dia 25 de novembro e 0,50% no dia 26 de novembro. As tentativas de golpe serão altas, mas o aumento em relação aos pedidos regulares faz com que os percentuais sejam baixos em relação ao volume total”, afirma Omar Jarouche, diretor de Marketing e Soluções.

Luiz Pavão, vice-presidente B2C da Infracommerce, explica que o simples acesso a um link enviado por mensagem pode ser suficiente para que o consumidor tenha seus dados vazados, especialmente de plataformas de compras, como cartão de crédito e CPF: “Ficar atento aos links enviados e compartilhados pelos grupos de mensagens é importante para evitar ter cartões e dados clonados. Outro ponto que vale ter atenção especial é que a maioria dos sites e dos aplicativos dá uma pontuação para o vendedor com base nas avaliações dos próprios compradores. Então, antes de fechar a compra, é essencial que os consumidores olhem para isso”, recomenda Luiz Pavão.

Veja abaixo dez dicas para evitar cair em golpes da Black Friday:

– 1. Dê preferência para usar os cartões virtuais para fazer suas compras on-line.

– 2. Sempre confira o valor na maquininha de cartão antes de digitar a sua senha.

– 3. Se for pagar a compra com boleto, confira quem é a empresa beneficiária que aparece no momento do pagamento do boleto, no aplicativo ou site do banco. Se o nome for diferente da marca ou empresa onde a compra foi feita, a transação não deve ser concluída.

– 4. Após uma compra presencial, sempre confira se o cartão devolvido é realmente o seu cartão.

– 5. Cuidado ao clicar e só clique em links se tiver certeza de que esse é seguro.

– 6. Ao utilizar sites de busca, verifique o endereço (URL) para garantir que se trata do site que deseja acessar. Fraudadores utilizam-se de “links patrocinados” para ganhar visibilidade nos resultados de buscas.

– 7. Dê preferência a sites conhecidos. Verifique a reputação de sites não conhecidos, lendo comentários de clientes que já utilizaram as plataformas.

– 8. Não clique em links desconhecidos. Desconfie das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto.

– 9. Não preencha formulários com dados pessoais para ter acesso às promoções da Black Friday.

– 10. Nunca use um computador público ou de um estranho para efetuar compras e digitar seus dados bancários. As informações são do jornal Extra.

