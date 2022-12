Tecnologia Veja dicas para encontrar novos filtros no Instagram

Recurso pode ser utilizado nos Stories e Reels da rede social. (Foto: Reprodução/Instagram)

Achar filtros no Instagram está cada vez mais fácil. Disponível para ser utilizado nos Stories e no Reels, o recurso torna as publicações mais divertidas, além de aumentar as chances de os usuários viralizarem um conteúdo publicado na rede social.

Os efeitos de alteração de cor e realidade aumentada são de fácil acesso no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). Nas próximas linhas, veja uma lista com cinco dicas para pesquisar novos efeitos no app. Continue a leitura e descubra como achar filtros no Instagram.

1) Pesquise filtros da galeria do Instagram — O Instagram permite que o usuário pesquise todos os filtros disponíveis na galeria da plataforma. Para encontrar a ferramenta de busca, toque no ícone de criar um novo Stories. Em seguida, deslize o dedo para a esquerda até o final dos filtros, onde você vai encontrar o botão com uma lupa.. Basta tocar no ícone para acessar a galeria de filtros.

Os efeitos estão organizados por categoria, como “selfies”, “amor” e “engraçados”. Os destaques exibem os filtros mais usados no Instagram, mas você pode usar a pesquisa ou navegar para descobrir outros menos populares. Ao encontrar um desejado, toque em “testar” para ver como fica em você. Capture fotos ou vídeos com os filtros encontrados, que também podem ser salvos para facilitar a reutilização.

2) Procure filtros do mesmo criador – Outra forma para pesquisar filtros no Instagram é buscar todas as criações de uma pessoa. Para isso, basta entrar no perfil do usuário e tocar na aba “Filtros”, representada por estrelinhas. Feito isso, escolha o efeito desejado e pressione o botão “Testar” para aplicá-lo.

3) Procure a partir de filtros salvos na galeria – Os filtros que o usuário salva na galeria do Stories podem ser usados como atalho para encontrar mais criações do mesmo usuário. Ao escolher um efeito, toque no campo com o nome do filtro e criador. Deslize para expandir o menu, de forma que apareça a opção “Mais de fulano de tal”. O link irá encaminhar o usuário à aba de efeitos do perfil em questão.

4) Procure no Lenslist – O Lenslist (lenslist.co) é um site que reúne milhares de filtros com realidade aumentada para redes sociais. O portal pode ser usado gratuitamente, sem necessidade de cadastro e assinatura. Basta clicar em “AR Filters” na barra superior, selecionar “Instagram AR Filters” e navegar pelas opções.

A plataforma organiza os efeitos em “Branded”, “Community” e “Collections”, de acordo com a categoria do filtro. Para visualizá-lo, basta pressionar o botão “Try it out” a partir de um dispositivo móvel. O Lenslist também conta com filtros para TikTok, Facebook e Snapchat.

5) Fique de olho no Reels e Stories dos amigos – Os nomes de filtros do Instagram aparecem tanto no Stories quanto no Reels. No primeiro, a informação é exibida no canto superior esquerdo. Já no Reels, o nome é apresentado na parte de baixo da tela. Ambos identificam o efeito com o ícone de estrelinhas.

Agora que você já sabe como achar filtros no Instagram, use as dicas para pesquisar efeitos e tornar os seus conteúdos mais dinâmicos.

