Tecnologia Veja o conceito do “Galaxy Z Roll”, suposto celular de tela rolável da Samsung

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A Samsung, ao que parece, pode lançar o primeiro celular com tela rolável já em 2021. (Foto: Reprodução)

Enquanto os celulares com tela dobrável ainda começam a se popularizar, uma nova tendência já surge no horizonte: smartphones com tela rolável. Já há rumores e informações oficiais de várias empresas que possuem dispositivos desse tipo em desenvolvimento, e a Samsung, ao que parece, pode lançar o primeiro já em 2021.

Já vimos patentes de marcas como LG, OPPO e TCL para celulares que expandem a tela, aumentando o display para exibir ainda mais conteúdo em um corpo levemente compacto, que cabe no bolso. Isso pode render smartphones menores e com tela tão grande quanto os dobráveis, para você ter uma ideia.

No caso da Samsung, não há nada oficial sobre esta tecnologia, mas rumores dizem que um telefone do tipo foi apresentado a um grupo restrito na CES 2020. Ainda de acordo com informações não-oficiais, o design do dispositivo permitiria que uma tela de 6 polegadas se expandisse para 8 polegadas, ou seja, um celular viraria realmente um tablet.

Especulações sobre a nova linha

Depois de vários anos de rumores sobre o fim da linha Galaxy Note, os indícios de que o Galaxy Note 20 pode ter sido o último modelo da série ganham cada vez mais força. Tudo indica que a Samsung finalmente encontrou uma linha para promover no segundo semestre ao lançar o dobrável Galaxy Z Fold 2, sucessor do Fold e com um relativo sucesso até o momento.

Com isso, a empresa deve passar a oferecer os topos de linha mais tradicionais, em barra, no primeiro semestre, por meio da série Galaxy S — que poderia até ganhar suporte à S Pen — e lançaria a série Z Fold em agosto, em vez dos Note. Com o tempo, pode ser que os celulares com tela enrolável substitua uma dessas linhas, ou apenas seja adicionada como opção extra.

Com relação ao nome, uma aposta poderia ser Galaxy Z Roll, inserindo-o na linha de dobráveis, mas também pode ser que a Samsung arrume outra letra para separá-los e deixar claro ao consumidor que são aparelhos diferentes dos dobráveis.

Lançamento em breve?

Apesar de algumas especulações acerca do lançamento da tela rolável já em 2021, o mais provável é que a Samsung evite ao máximo repetir o erro do Galaxy Fold, que foi lançado antes de a tecnologia de telas dobráveis estar de fato madura para o mercado.

Ou seja, a chance de um aparelho desses ser lançado no ano que vem só existe se o dispositivo estiver realmente pronto para o consumidor, como o Z Fold 2, que corrigiu erros do antecessor e não parece um protótipo como o Fold original. Esse é o erro que a Samsung deve tentar evitar daqui para a frente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia