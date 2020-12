Tecnologia iPhones à prova d’água rendem multa de 10 milhões de euros à Apple

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

Companhia não é clara sobre resistência à água do iPhone. (Foto: Reprodução)

Talvez você se lembre que, no mês de setembro, o Procon-SP notificou a Apple por não cobrir danos que iPhones sofreram após contato com água – os aparelhos são promovidos como tendo esse tipo de proteção. No Brasil, o assunto não avançou até agora. Na Itália, a situação é diferente: a AGCM, órgão antitruste do país, multou a Apple em 10 milhões de euros por causa do problema.

Basicamente, a AGCM afirma (PDF) que a Apple pratica propaganda enganosa ao não ser clara o suficiente sobre quais condições a resistência à água dos iPhones é válida. Sendo mais específico, a entidade argumenta que a Apple não deixa implícito que a resistência a profundidades de até 4 metros por até 30 minutos só ocorre sob determinadas circunstâncias.

Um exemplo: os materiais promocionais da Apple não informam com clareza que esses limites só foram alcançados em testes laboratoriais feitos com água parada e pura, não em condições cotidianas de uso.

O problema não é recente. Os tais limites podem variar de acordo com a geração do iPhone, mas há afirmações sobre o assunto em materiais promocionais de praticamente todos os modelos lançados pelo menos desde o iPhone 7.

A AGCM também considera inadequado a Apple não incluir danos causados por água na garantia do iPhone, mesmo com os materiais promocionais ressaltando a característica de resistência a líquidos da linha.

Até o momento, a Apple não se pronunciou sobre o assunto. Vale lembrar que essa não é a primeira multa que a companhia recebe na Itália. Em 2018, a Apple e a Samsung foram multadas em 5 milhões de euros cada uma sob acusação de prática de obsolescência programada.

iPhone 13

O iPhone 13 pode chegar ao mercado sem nenhum conector ao redor, num suposto movimento da Apple para ter um celular completamente sem fio – inclusive na hora de recargar ou transferir dados. A possibilidade foi divulgada pelo blogueiro Jon Prosser, que tem o histórico de antecipar novidades da empresa da maçã.

A Apple foi a primeira grande empresa a eliminar a tradicional saída para fones de ouvido. Lançamento deste ano, a linha do iPhone 12 conta ainda com o ecossistema MagSafe de acessórios que ficam plugados na traseira dos aparelhos por ímãs. Já a introdução da tecnologia e-SIM ainda no iPhone XS eliminou a necessidade de um chip telefônico físico.

Espera-se que a Apple lance quatro iPhones 13 em 2021, a exemplo da linha atual, que estreou em outubro. Ao menos um desses aparelhos teria design completamente sem fio. O smartphone dependeria de carregador sem fio e usaria apenas funções sem fio (4G/5G, NFC, Wi-Fi e Bluetooth) para se comunicar. Não haveria, portanto, a possibilidade de trocar o chip telefônico.

Outro detalhe que reforçaria a aposta é o fato de que a Apple teria condições de tirar proveito de um ecossistema de acessórios MagSafe para iPhone e que deve amadurecer dentro dos próximos meses.

