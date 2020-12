Tecnologia O Instagram terá atualização para reformular plataforma de buscas

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

Versão do app já está sendo testada em seis países; não há data para lançamento no Brasil. (Foto: Reprodução)

A próxima atualização do Instagram trará um novo upgrade na plataforma de pesquisas, em um estilo semelhante ao Google. O recurso que deverá facilitar a experiência de busca dos usuários já está sendo testado com usuários de seis países, incluindo Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda e Canadá.

O novo arranjo do Instagram tem o objetivo de facilitar as buscas. Atualmente, um usuário que procura por receitas saudáveis só encontrará postagens que foram marcadas com a mesma hashtag, ou contas que levem a tag na biografia. Com a atualização, posts do assunto que não contam com a hashtag também serão mostrados para o usuário.

A equipe de desenvolvimento do Instagram ainda não determinou como o recurso funcionará para detectar a relevância do conteúdo. Uma fonte consultada pelo portal americano The Verge afirmou que a rede social levará em conta a legenda e o conteúdo da postagem para traçar a melhor experiência para o usuário.

Ainda não há data para a nova atualização ser lançada no Brasil.

Giving Tuesday

A última mudança na interface do Instagram pode não ter agradado a todos, mas dessa vez uma novidade está chegando de forma especial ao aplicativo: o Giving Tuesday, onde todos que realizarem doações a ONGs serão destacados dentro do aplicativo como uma espécie de recompensa pela boa ação prestada.

A ação foi anunciada nesta segunda (30) pelo Instagram e deve dar maior visibilidade ao Giving Tuesday, a terça-feira logo após o Dia de Ação de Graças que incentiva a doação para causas importantes que recebem suporte de Instituições Sem Fins Lucrativos, as ONGs.

De acordo com a rede social, uma nova bolha de stories está sendo exibida na tela inicial do aplicativo. Ela mostrará todos os stories de pessoas que você siga que utilizem os adesivos oficiais das campanhas de doação para Organizações Sem Fins Lucrativos.

Além disso, contas de criadores que participem da campanha também serão mostradas no perfil oficial do Instagram e no @Creators, que ainda fornecerão instruções sobre como você pode participar dessa ação.

Essa novidade estará disponível em breve e com ela será possível associar o seu perfil a uma organização para dar mais visibilidade a ela. Outra forma de divulgação é a venda de produtos pelo aplicativo no Shopping dedicado do Instagram, onde adesivos para causas específicas podem ser utilizados como o exemplo visto na capa desta matéria.

