Tecnologia A Samsung pode apostar em celulares dobráveis com novos formatos

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Conceitos divulgados pela gigante sul-coreana mostram smartphone que dobra em "Z" e telefone com tela enrolável. (Foto: Reprodução)

A Samsung demonstrou na última semana conceitos de celulares dobráveis com novos formatos. A gigante sul-coreana divulgou um protótipo de smartphone com tela dividida em três partes, formando um formato em “Z” e outro telefone com display OLED enrolável.

Por enquanto os designs ainda são conceituais, mas a empresa também detém patentes que descrevem estes aparelhos, sugerindo a possibilidade de que dispositivos que aproveitam estas ideias possam aparecer no mercado no futuro.

Um dos designs sugeridos mostra um celular com tela dobrável que flexiona em dois pontos diferentes. Quando aberto, o dispositivo ofereceria uma tela grande, semelhante aos painéis vistos nos tablets e permitiria que o usuário dobrasse os terços uns contra os outros em formato de “Z” para retornar à forma de smartphone com display útil menor.

O interessante da proposta é que quando o telefone estivesse aberto, a tela seria muito maior do que aparelhos com proposta parecida no momento. Além disso, ao contrário do Galaxy Fold, o formato para uso no modo celular teria um tamanho maior e mais comparável ao de dispositivos tradicionais, potencialmente melhorando a usabilidade do equipamento.

Porém, um potencial problema deste design está no fato de que a tela dobrável ficaria exposta o tempo todo. Como telas flexíveis de celulares ainda são frágeis, o produto final provavelmente exigiria avanços na tecnologia de displays para garantir maior durabilidade.

Outro conceito revelado pela Samsung mostra um dispositivo com tela que pode ser enrolada. Este tipo de tecnologia já existe em forma comercial em TVs, mas a Samsung poderia trazer este recurso para um celular. A ideia é que o usuário possa deixar o smartphone enrolado num bastão e para usá-lo, bastaria estender a tela.

No texto em que apresenta a ideia, a Samsung fala em um dispositivo para acompanhar a rotina do usuário da manhã até a hora de dormir, indicando uma proposta de um equipamento que pode substituir até mesmo os notebooks.

Galaxy Note

A Samsung poderá encerrar a linha de smartphones Galaxy Note em 2021, afirmaram fontes com conhecimento do assunto, uma estratégia que pode refletir a queda acentuada na demanda por modelos de alto preço.

A Galaxy Note, linha de aparelhos equipados com telas grandes e caneta indicadora, é uma das duas famílias de alto preço da Samsung – a outra é formada pelos modelos mais compactos Galaxy S.

No momento, a companhia sul-coreana não tem planos para desenvolver uma nova versão do Galaxy Note para lançamento em 2021, disseram três fontes.

Em vez disso, o modelo mais sofisticado da linha Galaxy S, o S21, virá equipado com uma caneta indicadora e a próxima versão do aparelho com tela dobrável da empresa será compatível com ela, que será vendida separadamente, disse uma das fontes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia