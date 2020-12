Tecnologia O WhatsApp libera papéis de parede diferentes para cada conversa

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

WhatsApp recebe opção para escolher papéis de parede diferentes para cada conversa e busca de stickers. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp recebeu melhorias nas opções de papéis de parede e nos stickers. O mensageiro anunciou, nesta terça-feira (1), a busca por figurinhas, configurações para escolher planos de fundo diferentes para cada conversa e mais. As novidades estarão disponíveis aos usuários do aplicativo de mensagens a partir dessa semana.

As novidades anunciadas nesta semana levam à versão final do mensageiro recursos antes disponíveis somente no WhatsApp Beta. É o caso dos ajustes de papéis de parede, que agora permitem a escolha de wallpapers específicos para conversas diferentes, sejam elas individuais ou em grupo, para conferir uma identidade visual própria ao chat.

A seleção de planos de fundo com cores sólidas também recebeu melhorias. Agora, os desenhos do papel de parede padrão do mensageiro, conhecidos como WhatsApp Doodles, podem ser levados a outras tonalidades através das definições do mensageiro, caso o usuário queira personalizar ainda mais suas conversas.

A busca por stickers ficou mais fácil. Assim como na versão beta, o usuário poderá localizar as figurinhas tanto por categorias quanto por pesquisa de texto ou com emojis. O mensageiro também anunciou os stickers animados Together at Home (“Juntos em Casa”, em tradução livre), da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Número de usuários

Com cerca de 1 bilhão de usuários, o aplicativo de mensagens WhatsApp é a 3ª rede social mais utilizada no mundo, de acordo com os dados divulgados pelo Facebook. Segundo os mesmos dados, apenas no Brasil, o número de usuários que utilizam o WhatsApp é de 1.500 milhões.

Entretanto, após o decreto de quarentena para conter a propagação em maior escala do novo coronavírus, o mensageiro conquistou ainda mais espaço nos smartphones brasileiros. De acordo com a pesquisa Panorama mobile Time/Opinion Box, a cada 100 smartphones no Brasil, 99 têm o app instalado. Além disso, 93% dos brasileiros utilizam o aplicativo diariamente.

Dessa forma, diante do “novo normal” marcado por uma era onde o digital é mandatório para se comunicar e dar continuidade aos negócios, faz-se necessário que empresas adotem soluções inteligentes e omnichannel integradas à rede social para garantir a excelência no atendimento ao cliente.

Contatar empresas

Presente na maioria dos celulares brasileiros, além de permitir a conversa entre amigos e familiares, o WhatsApp também é utilizado para fins comerciais. Essa última finalidade, no entanto, é usada antes mesmo do lançamento do WhatsApp Business (versão do mensageiro para empresas) em 2018. O aplicativo é utilizado para tirar dúvidas de clientes, marcar reuniões, estreitar relacionamentos, vender produtos e serviços, entre outros.

De acordo com a pesquisa “Mensageria no Brasil”, realizada em fevereiro de 2020, 76% dos brasileiros utilizam o WhatsApp para interagir com as marcas. Desses, 77% o fazem para tirar dúvidas ou solicitar informações; 65% usam o app para solicitar suporte técnico; 61% para receber promoções e 54% para comprar produtos ou serviços. A pesquisa entrevistou cerca de 2.072 brasileiros maiores de 16 anos que acessam a internet e possuem smartphones.

