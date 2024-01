Brasil Veja o passo a passo para se inscrever no “Enem dos concursos”

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2024

Interessados têm até o dia 9 de fevereiro para fazer a inscrição.(Foto: EBC)

As inscrições para o “Enem dos concursos”, como é conhecido o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), já estão abertas e seguem até o dia 9 de fevereiro. As provas serão aplicadas em maio.

O processo seletivo vai preencher 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal. Há oportunidades para profissionais graduados em diversas áreas de conhecimento e para pessoas que possuem o Ensino Médico completo. Os salários iniciais variam de R$ 3.741,84 a R$ R$ 22.921,70.

A novidade neste formato unificado é que, pagando uma única taxa de inscrição, os candidatos poderão concorrer a diversas vagas disponíveis, desde que dentro de uma mesma área de atuação.

As provas serão aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades, distribuídas em todos os estados e no Distrito Federal. A taxa de inscrição será R$ 60 para vagas de nível médio e R$ 90 para vagas de nível superior.

Estão isentos candidatos que integram o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e que cursam ou cursaram faculdade com apoio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou do Programa Universidade para Todos (ProUni), assim como doadores de medula óssea.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, responsável pela condução do concurso, recomenda leitura cuidadosa dos editais, “potencializando as trajetórias profissionais e acadêmicas dos candidatos“.

Em nota, a pasta destacou que a proposta é democratizar o acesso aos quadros federais e permitir que candidatos alinhem suas vocações às oportunidades oferecidas.

Um dos destaques do certame é a possibilidade de utilizar as listas de classificação também para a ocupação de vagas em cargos temporários, sendo que, se o candidato aceitar um cargo temporário, continuará na lista de espera dos outros cargos. O concurso terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses.

“Pessoas aprovadas para cargos que, porventura, não sejam o da primeira opção selecionada no momento da inscrição, continuarão em lista de espera para o principal posto desejado”, reforçou o ministério.

O concurso possui oito editais, um para cada bloco temático (área de atuação) que os candidatos podem se inscrever, com informações sobre as vagas, salários, conteúdo das provas, critérios de classificação e composição das notas finais.

Formato das provas

O governo diz que se inspirou no Enem para fazer o modelo de provas do concurso unificado. Elas serão aplicadas no dia 5 de maio em dois turnos:

Matutino (2h30 de prova):

– Nível superior: provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco.

– nível médio: provas objetivas (20 questões) + redação.

Vespertino (3h30 de prova):

– Nível superior: provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões).

– Nnível médio: provas objetivas (40 questões).

As avaliações são de caráter classificatório e eliminatório e contemplam a 1ª fase da primeira etapa do concurso unificado, que terá validade de 12 meses.

As demais fases são:

– Perícia médica (avaliação biopsicossocial) para a reserva de vagas das pessoas com deficiência;

– Procedimento de verificação da condição declarada para as pessoas negras;

– Procedimento de verificação documental complementar para indígenas.

Além disso, para alguns cargos, haverá uma segunda etapa, de avaliação de títulos.

Cronograma

Inscrições: 19/01 a 09/02/2024

Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/02/2024

Divulgação dos cartões de confirmação: 29/04/2024

Aplicação das provas: 05/05/2024

Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 03/06/2024

Divulgação final dos resultados: 30/07/2024

Início da convocação para posse e cursos de formação: 05/08/2024

