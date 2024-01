Notícias Veja os cinco modelos de carros elétricos mais baratos do Brasil neste mês

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2024

Mais vendido é o Caoa Chery iCar, que custa em média R$ 119 mil. (Foto: Divulgação)

Embora ainda não sejam maioria, os carros elétricos têm se tornado cada vez mais populares no Brasil. Depois da chegada das marcas chinesas BYD e GWM, cresceu a oferta de modelos totalmente elétricos a preços mais acessíveis, inclusive de marcas tradicionais, que foram forçadas a baixar os valores para se manterem competitivas.

Segundo a Fenabrave, o carro elétrico mais vendido do Brasil em 2023 foi o BYD Dolphin, que emplacou 6.812 unidades. De acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), foram vendidos 19.310 carros elétricos no país durante o último ano, um impressionante crescimento de mais 128% em relação às vendas de 2022.

Mas quais são os carros elétricos mais em conta do Brasil atualmente? Para descobrir essa resposta, selecionamos os cinco carros 100% elétricos mais baratos à venda no Brasil, considerando os preços das versões mais em conta disponíveis nos sites das montadoras, sem distinção de carroceria. Versões e preços destinados ao público PCD, no entanto, não entraram na lista. Confira:

5º lugar – GWM Ora 03 – R$ 150.000

Abrindo a lista, o quinto lugar é do GWM Ora 03. Lançado no Brasil em 2023, o hatch chinês é vendido nas versões Skin (R$ 150.000) e GT (R$ 184.000), sendo essa última com apelo esportivo. As duas configurações trazem motor elétrico de 171 cv e 250 Nm, mas o alcance varia de 232 km (Skin) e 319 km (GT). O Ora 03 vai de 0 a 100 km/h em 8,2 s e chega a 160 km/h de velocidade máxima.

4º lugar – BYD Dolphin – R$ 149.800

Em quarto lugar, temos o BYD Dolphin. Vendido no Brasil nas versões Dolphin e Dolphin Plus, o hatch parte de R$ 149.800 e chega aos R$ 179.800 na versão Plus, que oferece 204 cv e 330 km de alcance. Já a versão de entrada Dolphin conta com motor elétrico de 95 cv e 180 Nm. Vai de 0 a 100 km/h em 10,9s e chega a 160 km/h. Já o alcance é de 291 km no ciclo Inmetro.

3º lugar – JAC E-JS1 – R$ 126.900

Abrindo o pódio, o terceiro lugar da lista fica com o JAC E-JS1. Lançado no Brasil em 2021, o hatch chinês é equipado com um motor elétrico de 62 cv e 150 Nm, e acelera de 0 a 100 km/h em 10,7s. A velocidade máxima é limitada eletronicamente a 110 km/h, enquanto o alcance é de até 161 km (PBEV). Chega a R$ 138.900 na versão EXT de apelo aventureiro.

2º lugar – Renault Kwid E-Tech – R$ 123.490

Em segundo lugar, vem o Renault Kwid E-Tech. Lançada em 2022 por R$ 142.990, o Kwid elétrico já chegou a custar R$ 149.990, mas teve o preço reduzido para R$ 123.490 depois da chegada do Dolphin e do Ora 03. Vendido em versão única, ele é importado da China com um motor elétrico de 65 cv. O hatch acelera de 0 a 50 km/h em 4,1 segundos e chega aos 130 km/h de velocidade máxima. O alcance é de até 185 km no ciclo do Inmetro.

1º lugar – Caoa Chery iCar – R$ 119.990

O carro elétrico mais barato do Brasil é o Caoa Chery iCar. Vendido em versão única no Brasil, ele também baixou de preço depois da chegada do Dolphin e Ora 03, recebendo um desconto de R$ 20 mil. Ele é equipado com um motor elétrico de 61 cv e 150 Nm, e acelera de 0 a 100 km/h (sua velocidade máxima) em 12,8s. O alcance é de até 197 km no ciclo Inmetro.

2024-01-20