Magazine Veja oito sugestões de séries de TV clássicas para maratonar na quarentena

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Breaking Bad teve cinco temporadas, todas disponíveis na Netflix. (Foto: Divulgação)

Com a maioria das produções de novas séries ou continuação de temporadas em stand by por causa da pandemia do novo coronavírus, há quem esteja prestes a zerar o catálogo de entretenimento contemporâneo. Mas sem motivo para pânico: a lista de séries clássicas, dos tempos em que streaming não era nem projeto, é longa.

Abaixo uma lista com algumas que valem a pena maratonar:

Breaking Bad

A série sobre o professor de química que se torna um poderoso produtor de metanfetamina é tão boa que nem parece que estreou há 12 anos. Com um misto de suspense, drama e ação, a série acompanha a transformação do protagonista, um homem brilhante que leva uma vida comum e mas decide abraçar o crime ao ser diagnosticado com câncer no pulmão. Criada por Vince Gilligan, teve cinco temporadas, todas disponíveis na Netflix.

Mad Men

Nenhuma série de TV até hoje retratou tão bem a Nova York dos anos 1960 quanto Mad Men. As sete temporadas acompanham a vida do publicitário Don Draper e o universo das agências de publicidade na Madison Avenue, com todas as mudanças sociais e morais da década. Os episódios estão na Netflix.

Friends

Uma das comédias mais populares da história da TV, Friends ficou no ar por uma década entre 1994 e 2004, totalizando 236 episódios de 20 minutos. A história gira em torno de um grupo de amigos que vive no Greenwich Village, em Manhattan. Todas as temporadas estão na Netflix.

Gilmore Girls

O primeiro episódio da série completa 20 anos em outubro deste ano — aí está mais um motivo para ficar por dentro do assunto que deve bombar e assistir ao drama da família Gilmore, centrado na relação de Lorelai e sua filha, Rory. Foram sete temporadas e, em 2016, quatro novos episódios foram feitos especialmente para a Netflix, uma espécie de “bônus” para os fãs saudosos.

Família Soprano

A história do mafioso Tony Soprano, que busca acompanhamento psicológico depois de um ataque de pânico, completou 20 anos em 2019. Foram seis aclamadas temporadas, vencedoras de 21 Emmys e cinco Globos de Ouro.

Dr. House

O drama médico combina elementos infalíveis: um suspense no estilo processual policial, no qual os suspeitos são doenças nada comuns. A cada episódio, cabe ao protagonista, Dr. Gregory House, um médico mau-humorado e anti-social, desvendar o que acomete os pacientes e salvá-los. As oito temporadas foram ao ar de 2004 a 2012.

Grey’s Anatomy

Outro drama médico, este foi o que alçou a produtora queridinha de Hollywood Shonda Rhimes ao estrelato. A história acompanha um grupo de médicos residentes em um hospital de Seattle, e a dificuldade da protagonista, Meredith Grey, de se relacionar com os colegas. Estreou em 2005 e segue rolando, está em sua 17ª temporada (15 delas estão na Netflix).

Community

A comédia é centrada em Jeff Winger, um advogado que volta a estudar em uma universidade comunitária após ter o diploma invalidado. Ele acaba participando de um grupo de estudos que aprende muito mais sobre si do que fazendo os trabalhos do curso. O primeiro episódio das seis temporadas foi ao ar em 2009, e todos estão disponíveis na Netflix.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine