Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2023

Nova York, nos Estados Unidos, é o destino de 500 mil brasileiros Foto: Divulgação/@nycemergencymgt Nova York, nos Estados Unidos, é o destino de 500 mil brasileiros. (Foto: Divulgação/@nycemergencymgt) Foto: Divulgação/@nycemergencymgt

Levantamento do Ministério das Relações mostrou que, no ano passado, eram 4,59 milhões de brasileiros morando no exterior. Em meio a este número alto de cidadãos residindo mundo afora, apenas um mora na Coreia do Norte, país conhecido internacionalmente por fechar suas portas para as outras nações.

O número de brasileiros fora é o maior desde 2009. Naquele ano, eram 3,18 milhões brasileiros.

Os países que possuem as maiores comunidades de brasileiros são:

1. Estados Unidos: 1,9 milhão

2. Portugal: 360 mil

3. Paraguai: 254 mil

4. Reino Unido: 220 mil

5. Japão: 207 mil

As cidades no exterior em que há mais brasileiros morando são:

1. Nova York (Estados Unidos): 500 mil

2. Boston (Estados Unidos): 390 mil

3. Miami (Estados Unidos): 295 mil

4. Lisboa (Portugal): 250 mil

5. Londres (Grã-Bretanha): 190 mil

Os números são uma estimativa do Itamaraty, referentes a 2022. Além da Coreia do Norte, São Cristóvão e Neris e a Micronésia registram apenas um brasileiro morando nessas localidades. Não há nenhum brasileiro morando em São Vicente e Granadinas, Afeganistão e Líbia.

Entre os continentes, a grande maioria dos brasileiros está na América do Norte (2.078.170, ou 45,1% do total), seguido pela Europa (1.490.745, ou 32,4% do total), América do Sul (646.730), Ásia (222.053), Oriente Médio (59.230), Oceania (53.430), África (39.600) e América Central e Caribe (8.777).

O número total de brasileiros no exterior no ano passado aumentou 4% em relação a 2021, estima o ministério – mesma proporção que cresceu de 2020 para 2021.

A evolução anual desse dado nos últimos anos foi bem variável: de 2010 para 2012 houve queda de 39% e no ano seguinte, aumento de 48%. Desde 2016 há crescimento constante.

De acordo com levantamento publicado em dezembro de 2021 pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, 47% dos brasileiros entre 15 e 29 anos gostaria de deixar o país, se possível. Em níveis de comparação, entre 2005 e 2010, este era o desejo de 26,7% dos jovens; de 2011 a 2014, anseio de 20,1%.

Abaixo, a lista dos principais países, habitados por brasileiros, por continente, conforme o Ministério das Relações Exteriores.

América do Sul

1. Paraguai: 254 mil

2. Guiana Francesa: 91,5 mil

3. Bolívia: 56,5 mil

4. Argentina: 90,3 mil

5. Chile: 19,3 mil

América do Norte

1. Estados Unidos: 1,9 milhão

2. Canadá: 133,1 mil

3. México: 45 mil

América Central e Caribe

1. Panamá: 3,5 mil

2. Costa Rica: 1,8 mil

3. República Dominicana: 900

4. Guatemala: 500

5. Honduras: 350

Europa

1. Portugal: 360 mil

2. Reino Unido: 220 mil

3. Espanha: 165 mil

4. Alemanha: 160 mil

5. França: 90 mil

Oriente Médio

1. Líbano: 21 mil

2. Israel: 14 mil

3. Emirados Árabes Unidos: 9,6 mil

4. Palestina: 6 mil

5. Jordânia: 3 mil

África

1. Angola: 27 mil

2. África do Sul: 3,9 mil

3. Moçambique: 3 mil

4. Egito: 2,5 mil

5. Cabo Verde/Guiné Bissau: 350

Ásia

1. Japão: 206,9 mil

2. China: 5,9 mil

3. Singapura: 2 mil

4. Taiwan: 1,7 mil

5. Coreia do Sul: 1,4 mil

Oceania

1. Austrália: 46,6 mil

2. Nova Zelândia: 6,6 mil

3. Ilhas Fiji: 85

4. Papua Nova Guiné: 30

5. Vanuatu: 10

2023-08-10