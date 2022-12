Esporte Veja os campeões de todas as Copas do Mundo, de 1930 a 2018

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O Brasil foi imbatível na Copa de 1970. Arrasou a Itália por 4 a 1 na final. Foto: Reprodução O Brasil foi imbatível na Copa de 1970. Arrasou a Itália por 4 a 1 na final. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A decisão da Copa do Mundo 2022 – entre Argentina e França – se aproxima e nos convida a recordar o passado. Abaixo, apresentamos o resultado de todas as 20 finais de Copas disputadas entre 1930 e 2018.

O país que mais participou de finais é a Alemanha, com oito. Em seguida, aparecem Brasil e Itália, com seis decisões. A Argentina se juntará ao grupo neste domingo (18) ao disputar a final da Copa do Mundo 2022.

É importante explicar o número de finais do Brasil. Apesar de ser pentacampeão e ter dois vices, a Seleção Brasileira disputou seis finais – e não sete. Isso porque a Copa do Mundo de 1950 não teve uma final oficial. A última fase do torneio foi disputada em um quadrangular em pontos corridos.

Relembre todas as finais na história da Copa do Mundo:

1930 – Uruguai 4 x 2 Argentina.

1934 – Itália 2 x 1 Tchecoslováquia.

1938 – Itália 4 x 2 Hungria.

1950 – Uruguai 2 x 1 Brasil.

A partida não é considerada oficialmente uma final. A última fase do torneio foi disputada em um quadrangular em pontos corridos.

1954 – Alemanha Ocidental 3 x 2 Hungria.

1958 – Brasil 5 x 2 Suécia.

1962 – Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia.

1966 – Inglaterra 4 x 2 Alemanha Ocidental.

1970 – Brasil 4 x 1 Itália.

1974 – Alemanha Ocidental 2 x 1 Holanda.

1978 – Argentina 3 x 1 Holanda.

1982 – Itália 3 x 1 Alemanha Ocidental.

1986 – Argentina 3 x 2 Alemanha Ocidental.

1990 – Alemanha Ocidental 1 x 0 Argentina.

1994 – Brasil 0 x 0 Itália (3 x 2 nos pênaltis).

1998 – França 3 x 0 Brasil.

2002 – Brasil 2 x 0 Alemanha.

2006 – Itália 1 x 1 França (5 x 3 nos pênaltis).

2010 – Espanha 1 x 0 Holanda.

2014 – Alemanha 1 x 0 Argentina.

2018 – França 4 x 2 Croácia.

Curiosidades do Catar

O mundial do Catar já faz história por ser a primeira edição realizada no final do ano e em um país do Oriente Médio, mas essas não são as únicas curiosidades desta edição. Uma delas é essa será a última edição com 32 seleções. A partir de 2026, 48 times poderão participar do torneio. Outro dado desta edição é o prêmio: a Fifa vai pagar o maior prêmio da história à seleção campeã mundial. Serão US$ 42 milhões para o primeiro lugar, US$ 30 milhões para o vice-campeão e US$ 27 milhões para o terceiro lugar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte