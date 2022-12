Esporte Com Neymar, Richarlison fecha costas com tatuagens

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2022

O atleta tatuou o próprio rosto ao lado de imagens de seu companheiro de Seleção, Neymar, e Ronaldo Fenômeno. Foto: Reprodução/Instagram O atleta tatuou o próprio rosto ao lado de imagens de seu companheiro de Seleção, Neymar, e Ronaldo Fenômeno. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Centroavante da Seleção Brasileira, Richarlison surpreendeu os seguidores ao compartilhar no instagram uma imagem da nova tatuagem que ele fez nas costas. O atleta tatuou o próprio rosto ao lado de imagens de seu companheiro de Seleção, Neymar, e Ronaldo Fenômeno. Acima, além de parte da bandeira do Brasil, há também uma mensagem do Pelé para o atleta: “Você fez o Brasil sorrir. – Pelé”.

Assim como Richarlison, outros jogadores de futebol também exibem as costas cobertas por desenhos. Neymar, por exemplo, mostrou o seu lado nerd ao eternizar suas paixões por super-heróis. Goku, Homem-Aranha, Batman e o Power Ranger Branco foram os escolhidos.

O craque Lionel Messi, além de chamar atenção dos torcedores em virtude dos seus dribles geniais, seus belos gols e assistências incríveis, fazendo as pessoas acharem que ele é de outro planeta, também chama atenção do público quando decide inovar o seu estilo.

É normal os torcedores verem jogadores com diversas tatuagens na perna, pescoço, braço e até mesmo no rosto. Lionel Messi faz parte dessa porcentagem de jogadores que gostam tatuagens, porém, as pessoas não sabem as histórias por trás delas.

Nos braços, o argentino tem somente o lado direito desenhado. Ainda segundo a fonte, no início do braço, o craque fez a figura de Jesus Cristo com uma coroa de espinhos como forma de uma referência religiosa. Na parte interna, foi feito uma pequena coroa e um olho, que se considera ser destinado a sua esposa, Antonella Roccuzzo, 34 – o casal está junto desde 2017.

No cotovelo, “La Pulga”, um dos apelidos do jogador, fez uma rosa, que está provavelmente ligada à igreja de Santa Maria del Pi, em Barcelona. Fora isso, podemos ver uma rosa em botão, um lótus rosa e flores de laranjeira nesta região.

