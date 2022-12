Economia Dólar fecha em leve alta em meio a incertezas sobre PEC da Transição

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2022

Com o desempenho desta quinta-feira, a moeda norte-americana acumula alta de 2,19% em dezembro. Em 2022, a divisa cai 4,66%

Em um dia de volatilidade no mercado financeiro, o dólar fechou em leve alta, afetado por entraves da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição e pelas expectativas com os juros nos Estados Unidos. A bolsa de valores alternou altas e baixas ao longo da sessão, mas fechou estável.

O dólar comercial encerrou esta quinta-feira (15) vendido a R$ 5,316, com alta de R$ 0,015 (+0,28%). A cotação chegou a R$ 5,34 na máxima do dia, por volta das 12h30. Duas horas mais tarde, caiu para R$ 5,28, para operar em torno de R$ 5,31 no restante da sessão.

Mercado financeiro

No mercado de ações, o dia também foi marcado por oscilações. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 103.768 pontos, com queda de apenas 0,01%. O indicador chegou a cair 0,7% nos primeiros minutos de negociação. Pouco antes das 12h, subiu 1,6%, mas perdeu força ao longo da tarde.

O entrave na tramitação da PEC da Transição na Câmara dos Deputados provocou instabilidade no mercado. Parlamentares do PT tentaram votar o texto nesta quinta-feira, mas parte dos deputados prefere esperar o fim do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), da ação que questiona o orçamento secreto.

Caso a proposta não seja votada até a próxima terça-feira (20), o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deverá editar um crédito extraordinário (fora do teto de gastos) com a verba destinada ao Bolsa Família assim que tomar posse. A tentativa do Congresso de flexibilizar a Lei das Estatais também pesou no mercado financeiro.

Mercado global

No cenário internacional, os investidores continuam atentos aos desdobramentos da reunião de ontem (14) do Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano). O órgão elevou os juros básicos em 0,5 ponto percentual, mas o presidente do Fed, Jerome Powell, disse ser necessário esperar a inflação dos Estados Unidos cair de forma duradoura para que os juros parem de subir.

