Economia Veja por que o brasileiro subiu no ranking global de otimismo, com aumento de 3,4 pontos

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A confiança do consumidor brasileiro apresentou recuperação expressiva em junho. (Foto: IBGE)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A confiança do consumidor brasileiro apresentou recuperação expressiva em junho e voltou a marcar mais de 50 pontos, patamar que indica otimismo. O indicador marcou 52,1 pontos, numa escala de 0 a 100, mostra o Índice de Confiança Consumidor (ICC), divulgado pelo instituto Ipsos. Na comparação com maio, a alta foi de 3,4 pontos. Em relação a junho de 2024, houve queda de 0,2 ponto.

A alta mensal foi a terceira maior entre os 30 países pesquisados e, com o resultado, o ICC brasileiro terminou o mês na nona colocação entre os países mais otimistas, avanço de quatro postos em relação a maio.

Marcos Calliari, CEO da Ipsos no Brasil, diz que o cenário reflete de forma “fidedigna” o nervosismo do mercado e a instabilidade do cenário econômico brasileiro. E a melhora “pontual” de junho, afirma, parece refletir combinação de fatores econômicos recentes que trouxeram mais previsibilidade.

“Em maio, a inflação de alimentos e bebidas desacelerou de 0,82% para 0,17%, com recuos significativos em itens de consumo básico como tomate, ovos e frutas. Paralelamente, o mercado financeiro reduziu a projeção do IPCA para 2025, indicando expectativas inflacionárias mais estáveis no médio prazo”, diz.

O mercado de automóveis, destaca, também cresceu 6% na primeira quinzena de junho na comparação com igual período de 2024, impulsionado por vendas diretas. E o comércio on-line de pequenas e médias empresas, “beneficiado pelo frio”, também faturou R$ 11,4 milhões em junho, crescimento de 45% em relação a igual período de 2024, diz Calliari, mencionando levantamento da Nuvemshop.

“No entanto, a consistência nos próximos meses será crucial para indicar uma reversão mais estrutural da tendência, que segue bastante oscilante”, afirma.

A confiança do consumidor brasileiro oscila entre quedas e altas desde 2024. Em fevereiro deste ano, atingiu menos de 50 pontos pela primeiro vez desde o início do atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em março apresentou variação positiva e voltou a marcar mais de 50 pontos em abril. Em maio, atingiu patamar pessimista novamente e, no mês passado, retornou ao patamar otimista.

No cenário internacional, diz, o ICC global voltou a subir em junho pela primeira vez em cinco meses, impulsionado por resultados na Ásia, Europa e América do Norte. Os EUA, por exemplo, após três quedas consecutivas, subiram 3,4 pontos e marcaram 53,4 pontos. O país saiu da décima para a sétima posição entre os países pesquisados.

“O avanço parece ligado à leve recuperação da confiança no mercado de trabalho e à desaceleração gradual da inflação. Apesar de um ambiente ainda desafiador, os dados de emprego e consumo vêm surpreendendo positivamente”, diz Calliari.

Na 20ª colocação, da 17ª em maio, a Argentina teve queda de 0,7 ponto, “o que pode indicar uma possível estabilização na confiança do consumidor”, segundo Calliari, e continua abaixo da linha de neutralidade, patamar em que se encontra desde março, com 47 pontos. O país, afirma, depois de quedas acentuadas, pode estar começando a assimilar efeitos das reformas econômicas e do ajuste fiscal, embora ainda sem sinais claros de recuperação consistente.

Na avaliação de Calliari, o avanço observado em junho, tanto no Brasil quanto no cenário internacional, aponta para possível inflexão de tendência. Mas, diz, é preciso acompanhar a evolução para compreender a durabilidade da recuperação da confiança. As informações são do jornal Valor Econômico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/veja-por-que-o-brasileiro-subiu-no-ranking-global-de-otimismo-com-aumento-de-34-pontos/

Veja por que o brasileiro subiu no ranking global de otimismo, com aumento de 3,4 pontos

2025-07-03