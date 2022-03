Inter Após derrota no Grenal, dirigente do Inter revela futuro do técnico Medina

Por Redação O Sul | 20 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Técnico uruguaio coleciona maus resultados no Inter e sofre pressão da torcida. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grenal de sábado (19) terminou com um placar de 3 a 0 para o Grêmio e a pressão subiu ainda mais sobre Alexander Medina. O treinador, que já estava sendo muito questionado pelos torcedores, voltou a entrar na mira da dos colorados após a partida no Beira-Rio e Emílio Papaléo Zin, vice-presidente do Inter, comentou a situação.

Em entrevista coletiva, o dirigente garantiu que o clube não fará mudança até o confronto de volta contra o Grêmio, pelas semifinais do Campeonato Gaúcho. A partida será realizada na quarta-feira (23), na Arena, e o Inter não quer pensar em mudanças até lá. Enquanto isso, Medina segue no comando da equipe.

“Não cogitamos mudanças até quarta, não será produtivo. Temos que reunir força, remobilizar. E vamos com tudo mais uma vez”, destacou o dirigente sobre o futuro do treinador do Internacional.

“Em um momento de extrema tristeza e de cabeça quente, é difícil fazer uma avaliação. Temos que remobilizar. Absolutamente complicada a situação que ficamos. Ninguém está satisfeito. Tivemos um espetáculo que 40 mil pessoas fazendo uma festa, o Inter dominando o primeiro tempo, mas as coisas acabaram como vocês viram”, seguiu justificando.

De acordo com Zin, nos bastidores do Internacional, ninguém está feliz com a derrota de 3 a 0 para o Grêmio no Campeonato Gaúcho: “Não farei esta avaliação agora. Ontem já não conseguimos mexer, e o futuro não podemos prever. O que temos é o presente e remobilizar. Fazer do limão uma limonada. Ninguém está contente com o resultado.”

O Inter comandado por Medina tem colecionado resultados negativos em 2022. Algumas das piores foram selecionadas aqui para relembrar o desempenho fraco do uruguaio em três meses de comando colorado:

1) Inter 0 x 3 Grêmio – 19/03/2022 (Campeonato Gaúcho – semifinal)

2) Globo 2 x 0 Inter – 03/03/2022 (Copa do Brasil – primeira fase)

3) Ypiranga 3 x 1 Inter – 05/02/2022 (Campeonato Gaúcho – 4ª rodada da primeira fase)

4) São José 3 x 2 Inter – 20/02/2022 (Campeonato Gaúcho – 8ª rodada da primeira fase)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter