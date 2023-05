Economia Veja quanto cai o preço dos carros mais baratos com o corte de impostos anunciado pelo governo federal

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2023

A estimativa é que a desoneração resulte em uma redução de preços entre 1,5% e 10,96% no valor dos automóveis. (Foto: Agência Brasil)

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou nesta quinta-feira (25) que o governo federal pretende reduzir impostos para diminuir o preço dos carros populares. Segundo o ministro, a estimativa é que a desoneração resulte em uma redução de preços entre 1,5% e 10,96% no valor dos automóveis. Na prática, isso pode representar um desconto de até R$ 9.700 no bolso do consumidor.

O alívio nos impostos virá de uma redução no PIS/Cofins, a ser feita via medida provisória, e numa diminuição no IPI, que deverá entrar em vigor por meio de um decreto, afirmou o vice-presidente.

Com as medidas entrando vigentes, o jornal O Globo calculou quanto ficaria o preço dos dez carros 0km mais baratos do Brasil, com base em um levantamento feito pelo site Autoesporte neste mês.

Os preços da lista são referentes às tabelas públicas das fabricantes, desconsiderando os valores praticados na Zona Franca de Manaus, São Paulo e Paraíba. Além disso, apenas as versões de entrada de cada carro foram consideradas.

Fiat Mobi Like

– Preço atual de mercado: R$ 68.990;

– Com desconto de 1,5%: R$ 67.955,15;

– Com desconto de 10,96%: R$ 61.428,70.

Renault Kwid Zen

– Preço atual de mercado: R$ 68.990;

– Com desconto de 1,5%: R$ 67.955,15;

– Com desconto de 10,96%: R$ 61.428,70.

Citroën C3 Live

– Preço atual de mercado: R$ 72.990;

– Com desconto de 1,5%: R$ 71.895,15;

– Com desconto de 10,96%: R$ 64.990,30.

Renault Stepway

– Preço atual de mercado: R$ 79.990;

– Com desconto de 1,5%: R$ 78.790,15;

– Com desconto de 10,96%: R$ 71.223,10.

Volkswagen Polo Track

– Preço atual de mercado: R$ 81.370;

– Com desconto de 1,5%: R$ 80.150,45;

– Com desconto de 10,96%: R$ 72.451,85.

Hyundai HB20 Sense

– Preço atual de mercado: R$ 82.290;

– Com desconto de 1,5%: R$ 81.055,65;

– Com desconto de 10,96%: R$ 73.271,02.

Fiat Argo Drive

– Preço atual de mercado: R$ 83.190;

– Com desconto de 1,5%: R$ 81.942,15;

– Com desconto de 10,96%: R$ 74.072,38.

Chevrolet Onix 1.0

– Preço atual de mercado: R$ 84.390;

– Com desconto de 1,5%: R$ 83.124,15;

– Com desconto de 10,96%: R$ 75.140,86.

Fiat Cronos Drive

– Preço atual de mercado: R$ 84.790;

– Com desconto de 1,5%: R$ 83.518,15;

– Com desconto de 10,96%: R$ 75.497,02.

Peugeot 208 Like

– Preço atual de mercado: R$ 88.690;

– Com desconto de 1,5%: R$ 87.359,65;

– Com desconto de 10,96%: R$ 78.969,58.

As informações são do jornal O Globo.

2023-05-25