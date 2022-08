Esporte Veja quem são as indicadas à Bola de Ouro Feminina

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2022

Alexia Putellas foi a última vencedora do prêmio. (Foto: Reprodução)

A revista francesa “France Football” divulgou nesta sexta-feira (12), as indicadas ao prêmio da Bola de Ouro no futebol feminino. Ao todo, a lista conta com 20 nomes ao todo. Nenhuma brasileira foi indicada ao prêmio.

O Barcelona e o Lyon são os dois clubes com mais jogadoras entre as indicadas. Ambos foram finalistas da Chammpions Feminina e contam com cinco nomes na lista.

Em ano de Euro Feminina, a campeã Inglaterra tem três nomes na lista: Mead, Bright e Bronze. A atual detentora da Bola de Ouro é a espanhola Alexia Putellas, do Barcelona.

Veja a lista com as indicadas: Ada Hegerberg (NOR, Lyon); Aitana Bonmati (ESP, Barcelona); Alex Morgan (EUA, San Diego Wave); Alexandra Popp (ALE, Wolfsburg); Alexia Putellas (ESP, Barcelona); Asisat Oshoala (NIG, Barcelona); Beth Mead (ING, Arsenal); Catarina Macario (EUA, Lyon); Christiane Endler (CHI, Lyon); Fridolina Rölfo (ALE, Barcelona); Kadidiatou Diani (FRA, PSG); Lena Oberdörf (ALE, Wolfsburg); Lucy Bronze (ING, Barcelona); Marie-Antoinette Katoto (FRA, PSG); Millie Bright (ING, Chelsea); Sam Kerr (AUS, Chelsea); Selma Bacha (FRA, Lyon); Trinity Rodman (EUA, Washington Spirit); Vivianne Miedema (HOL, Arsenal); Wendie Renard (FRA, Lyon).

