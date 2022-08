Na Conmebol, não existe qualquer rumor sobre a troca da sede ou da data da final da Libertadores no estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, em função do segundo turno da eleição presidencial no Brasil. Com a definição dos semifinalistas Flamengo, Palmeiras, Athletico e Estudiantes, ao menos uma equipe brasileira estará na decisão no dia 29 de outubro. E tem chance de comemorar o título no dia seguinte, dia 30, quando o pleito estará em curso, caso confirmado.