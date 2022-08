Tecnologia Google vai avisar quando não há informações confiáveis na busca

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2022

Alerta já está disponível no Brasil e será exibido principalmente em pesquisas sobre notícias de última hora. (Foto: Reprodução)

O Google anunciou nesta semana que vai alertar usuários se identificar pesquisas que não contam com muitas informações confiáveis sobre um assunto. O recurso já foi liberado no Brasil.

A empresa também mostrará mais contexto sobre sites que aparecem na busca. Essas informações começaram a ser exibidas para alguns usuários em 2021 e, em breve, serão liberadas para mais oito idiomas, incluindo o português.

O buscador ganhará ainda melhorias no conteúdo que é destacado em algumas buscas. O Google afirmou que as mudanças ajudarão os usuários a decidirem quais são os resultados mais úteis e confiáveis.

Aviso sobre poucos resultados confiáveis

O Google começou a exibir alertas nas buscas em que identifica ter poucas informações de alta qualidade. A novidade já está disponível no Brasil e vai aparecer principalmente nas pesquisas sobre notícias de última hora, quando ainda não há conteúdo confiável sobre o assunto.

Os sistemas do buscador foram atualizados para identificar momentos em que o interesse por um tema está crescendo e não há informações de veículos jornalísticos e de autoridades públicas, por exemplo.

Neste caso, a plataforma explica que não há resultados muitos bons e sugere que o usuário volte a pesquisar sobre o tema mais tarde, quando provavelmente terá mais dados vindos de uma ampla gama de fontes.

Mesmo com a orientação do Google, os resultados pouco confiáveis continuam sendo mostrados abaixo do aviso.

Contexto sobre sites

A busca do Google vai permitir encontrar mais detalhes sobre uma página antes mesmo de visitá-la por meio da seção “Sobre este resultado”. Para isso, será preciso apenas selecionar no ícone de três pontinhos que aparecerá ao lado do nome do site.

Em seguida, será exibida uma janela com mais detalhes sobre o site, incluindo seu setor de atuação, quando apareceu pela primeira vez no Google, quão amplamente circula na internet e o que outras pessoas dizem sobre ele. A busca poderá indicar que não encontrou muitas informações sobre a página.

A janela foi lançada para alguns usuários em 2021 e será liberada em breve para mais oito idiomas: português, alemão, espanhol, francês, holandês, indonésio, italiano e japonês.

O aplicativo do Google também mostrará em breve no Brasil a seção “Sobre esta página”, que vai destacar informações quando o usuário estiver navegando em um site que apareceu na busca. A janela de contexto será aberta ao deslizar para cima na barra de navegação.

Trechos em destaque

A empresa anunciou ainda que trabalha em uma atualização dos trechos em destaque, as caixas que aparecem no topo de algumas buscas. A melhoria fará com que a seção deixe de ser exibida em pesquisas com premissas falsas sobre determinado assunto.

A ideia é que ela só apareça quando há um consenso sobre o tema por parte de fontes confiáveis na internet. Para identificar esse consenso, o Google usa um modelo de inteligência artificial que analisa o conteúdo dos sites e identifica se eles têm o mesmo teor sobre o tema. Por enquanto, não há previsão de quando o recurso será lançado no Brasil.

