Política Veja repercussão da aprovação de Cristiano Zanin para o Supremo

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2023

O plenário do Senado aprovou, por 58 votos a 18, o advogado Cristiano Zanin para a vaga de ministro. (Foto: Divulgação)

O plenário do Senado aprovou, por 58 votos a 18, nesta quarta-feira (21) o advogado Cristiano Zanin para a vaga de ministro deixada por Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF). Não houve abstenção.

Zanin foi designado para a vaga pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele atuou na defesa de Lula durante os processos da Operação Lava-Jato e na campanha ao Planalto em 2022.

Veja a seguir a repercussão da aprovação do novo ministro do Supremo:

“Recebo com alegria a notícia da aprovação pelo Senado Federal do advogado Cristiano Zanin para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Com uma carreira brilhante na advocacia, estou certa de que contribuirá para o fortalecimento da democracia constitucional em nosso país”, disse a presidente do STF, ministra Rosa Weber.

O ministro do STF e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, também se manifestou: “Parabéns ao Ministro Cristiano Zanin pela merecida aprovação no Senado Federal. Tenho absoluta certeza de que o Brasil ganhará com sua atuação competente e corajosa em nossa Suprema Corte.”

“Parabenizo Cristiano Zanin, agora colega e ministro da Suprema Corte, pela aprovação de seu nome. Sempre atuou com elevada qualidade profissional e tenho dele a visão de advogado sério, competente e ético mesmo diante de adversidades. Dou-lhe as boas-vindas, declarou Luís Roberto Barroso, ministro do STF.

O ministro Dias Toffoli, do STF, afirmou que “é com satisfação que recebi a aprovação pelo Senado da República, por larga margem de votos, do nome do indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, Dr. Cristiano Zanin, que com certeza somará ao STF com todo seu brilho, inteligência, capacidade e sua lhaneza. Com certeza será um grande ministro do STF, honrando a Corte e honrando o Brasil.”

Indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro como ministro do Supremo, Kassio Nunes Marques parabenizou Zanin: “Parabenizo o Ministro Cristiano Zanin por sua aprovação pelo Senado Federal e desejo muito sucesso no desempenho da magistratura no STF”.

“Parabéns ao Ministro Cristiano Zanin pela aprovação no Senado. Trata-se de um jurista preparado e que tem muito a contribuir com o Sistema de Justiça em nosso país”, disse o ministro do Supremo André Mendonça, também indicado por Bolsonaro.

“A indicação do Dr. Cristiano Zanin é gesto de deferência do Presidente da República com este Tribunal, assim como é, por parte do Senado Federal, a sua rápida aprovação. O Supremo Tribunal Federal volta a ter sua composição completa com um novo integrante para continuar honrando a missão democrática almejada pela Constituição cidadã. Ao novo Ministro os nossos cumprimentos”, disse Edson Fachin, ministro do STF.

“A aprovação de Cristiano Zanin no Senado revela que ele tem a competência necessária para integrar a Suprema Corte. Será recebido de braços abertos”, manifestou o ministro Luiz Fux, do STF.

O ministro da Justiça Flávio Dino elogiou Zanin: “O ministro Zanin levará ao STF a importante experiência da advocacia, conhecimento jurídico, coragem para enfrentar controvérsias e ponderação. Felicito o novo ministro, desejando sucesso e a proteção de Deus. Cumprimento o presidente Lula e o Senado Federal.”

“Parabéns ao novo ministro do STF, Cristiano Zanin. Sua trajetória brilhante e competência comprovada contribuem para promover o Estado Democrático de Direito no país. Desejo sucesso na atuação na Suprema Corte e na defesa dos princípios constitucionais pela justiça e igualdade”, disse Rui Costa, titular da Casa Civil.

O advogado-geral da União, Jorge Messias afirmou que Zanin será um “grande ministro”. “Felicito o amigo Cristiano Zanin pela aprovação de seu nome pelo Senado Federal. Estou convencido de que nosso País ganhou hoje um grande ministro da Suprema Corte. Um homem discreto, tecnicamente preparado e com imensa sensibilidade social. Parabéns ao presidente Lula, pela indicação; ao Senado, pela aprovação; e ao ministro, pela vitória.”

“O Senado acabou de aprovar a indicação de Cristiano Zanin ao Supremo. Zanin fará jus à Suprema Corte, estando do lado dos princípios constitucionais, das garantias e da democracia. Como um dos maiores especialistas em lawfare do mundo, Zanin se comprometeu em não tolerar investidas contra a ‘solidez da República’. Parabéns, Zanin, confiamos em seu trabalho na defesa da democracia brasileira”, disse Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais.

Veja repercussão da aprovação de Cristiano Zanin para o Supremo

2023-06-21